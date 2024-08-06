「角落生父」的憂鬱 影響青春期孩子精神疾病風險

台灣走在性別平等的路上，越來越多男性參與扛起教養孩子重擔，但爸爸的心理在家裡卻常常忽視。美國研究證實，爸爸的憂鬱症是影響孩子增加青春期和成年早期罹患精神疾病的可能性。

據美國心臟協會今年6月發布的最新文章，整理有關爸爸心理健康對孩子影響的研究，證實育兒壓力可能對爸爸心理健康帶來挑戰，爸爸的憂鬱症與子女嬰兒期到幼兒期的負面行為有關，甚至憂鬱症爸爸會反向再影響孩子，是孩子青春期和成年早期罹患憂鬱症或焦慮症重要因素。

爸爸在家庭裡卻常常是被忽視的角色，近期更出現「角落生父」一詞，有網路調查報告顯示，75%爸爸盼著在工作時間以外有更多與其他人互動，當感到孤獨時，爸爸倦怠感也會增加。國家衛生研究院群體健康科學研究所所長邱弘毅今天透過新聞稿提醒，不要忽視爸爸健康狀況。

邱弘毅說，社會文化對男性的影響及性別偏見，導致男性憂鬱被低估，男性的心理健康狀況常常反映在外化行為上，如反社會行為或暴力行為，造成家庭和孩童身心健康受到不良影響。家長參與養育小孩時，雙方的憂鬱往往是共存的，所以家長的身心與行為變化對兒童成長非常重要。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，倦怠感是人體機制所擁有的智慧，新手爸媽要有彼此輪流照應的觀念，尋找可供喘息的人力資源是更積極的做法，除了祖父母、外祖父母的協助，建議可找一群同樣有孩子的家長輪流安排活動，如一起到公園玩、到親子友善餐廳聚會。

葉雅馨也提到，新手家長也可嘗試找沒有小孩的朋友，體驗與孩子相處的新鮮感，不僅能分擔孩子的照顧壓力，也能增進人際互動。家長認識憂鬱症及症狀同樣很重要，幫助自我覺察，降低長期憂鬱和罹病風險，避免影響孩子身心健康。