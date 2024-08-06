肺炎鏈球菌5年同期新高 羅一鈞曝夏季流行原因：很反常

根據疾管署疫報，肺炎鏈球菌今年累計199例，為2020年以來，5年同期新高，其中23例個案死亡個案；今年累計個案中男性占61%、共122例，感染者年齡層則以65歲以上占38%、共75例最高。疾管署發言人羅一鈞今天提醒，肺炎鏈球菌疫苗對中重症保護力達75%，且公費疫苗全年提供，呼籲民眾趁父親節踴躍接種。

羅一鈞表示，過去肺炎鏈球菌流行多發生於冬季，今年因7年首見流感夏季流行，加上新冠疫情夏季升溫，病毒感染破壞呼吸道粘膜後，肺炎鏈球菌病毒更容易附著，導致次發性感染，是較為反常的情況。

去年肺炎死亡1.7萬人已躍居10大死因第3位，男性肺炎死亡率為女性1.5倍。羅一鈞表示，肺炎鏈球菌疫苗可預防患者病情惡化為肺炎、敗血症及死亡，民眾無需等待10月1日流感疫苗開打，全年均可至醫療院所接種肺炎鏈球菌疫苗。

「國內肺炎鏈球菌疫苗打氣仍不佳。」羅一鈞表示，疾管署去年10月起分三階段擴大65歲以上民眾公費接種1劑13價結合型肺炎鏈球菌疫苗及1劑23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗疫苗，但截今日，65歲以上完成肺炎鏈球菌疫苗接種民眾，僅17%；13價疫苗目前仍有87.8萬劑庫存，23價疫苗則仍有6千餘劑，呼籲符合公費資格的65歲以上長者，盡快接種疫苗，預防肺炎發生。

疾管署提醒，脾臟功能缺損、先天或後天免疫功能不全、人工耳植入、腦脊髓液滲漏及正在接受免疫抑制劑或放射治療的惡性腫瘤及器官移植者等高風險民眾，與機構住民、洗腎患者等對象，接種13價疫苗後則間隔至少8周即可接種23價疫苗；民眾可至疾管署官網「新冠／肺鏈疫苗專區」( http://at.cdc.gov.tw/gB4j1t )／疫苗接種院所查詢／【肺炎鏈球菌疫苗】各縣市合約院所名冊。

此外，疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，國內腸病毒上周就診人次達1萬1千人次，仍屬於設定閾值之上，但趨勢呈現下降，若持續維持下降趨勢，可能於近幾周脫離流行期；腸病毒併發重症上周末未新增，今年累積共4例重症。