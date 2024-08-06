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菜價8年新高！牛番茄零售價翻倍 還有1個也漲到讓人哀號

中央社／ 台北6日電
颱風凱米對農業產區降下大雨帶來的影響還沒完，農糧署官網顯示，台北果菜批發市場整體蔬菜的交易均價，8月已有3個開市日攀上每公斤50元以上高價。圖／高雄市農業局提供
颱風凱米對農業產區降下大雨帶來的影響還沒完，農糧署官網顯示，台北果菜批發市場整體蔬菜的交易均價，8月已有3個開市日攀上每公斤50元以上高價。圖／高雄市農業局提供

農糧署顯示，蔬菜批發價8月已3個開市日攀上每公斤新台幣50元以上高價，4日達57.7元，為105年以來新高；與颱風前相比，紅肉紅龍果、牛番茄零售價翻倍。農糧署今天表示，估9月回穩。

颱風凱米對中南部農業產區降下大雨致災，農業部彙整各地方政府通報，全台農損統計截至5日傍晚5時，估計損失金額為33億386萬元；其中的農產受損前5項作物依序為香蕉、番石榴、梨、柳橙、竹筍，不過事實上受影響的不僅於此。

根據農糧署官網顯示，台北果菜批發市場整體蔬菜的交易均價，8月已有3個開市日（3日、4日、6日）攀上每公斤50元以上高價。

農業部農糧署已調控釋出高麗菜上市滿足市場需求，並在通路設置平價專區。不過3日交易均價的10位數仍站上5字頭，每公斤達50.7元，4日並達57.7元，6日仍有55.4元。

農糧署說明，近年台北果菜批發市場的整體蔬菜交易均價走揚的紀錄，民國105年受寒流延遲性影響，3月29日達每公斤56.1元；110年受風災影響，8月17日達55.5元；以及112年也是受風災影響，10月17日達55.4元；因此，今年8月4日的57.7元為新高；預計短期葉菜復耕約須1個月。

另外，與颱風前價格相比，近來紅肉紅龍果零售價翻倍，單顆逼近70元；料理常用的牛番茄3顆也要價逾100元。

農糧署說，紅龍果全國栽種面積2500多公頃，其中8成都是紅肉，主產地在南投、彰化、屏東、台南、嘉義，開花、結果受到這次風災影響所致；牛番茄全國栽種390公頃，其中200公頃都在南投縣信義鄉、仁愛鄉，露天、設施各占一半，露天有受損影響產量所致；而這2項的生產情況，也都要等9月才能回穩。

均價 農糧署 颱風

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