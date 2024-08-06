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故宮百年第一響 院慶LOGO設計競賽金獎出爐

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
故宮今舉行「故宮100+」院慶LOGO設計計競賽成果展示曁頒獎典禮，由陳文順（左）以「世界一方之尊・百年展瑰寶」設計榮獲金獎，而欒玉薇（右二）和李杰庭（右一）則分別鍍銀、奪銅。記者邱德祥／攝影
故宮今舉行「故宮100+」院慶LOGO設計計競賽成果展示曁頒獎典禮，由陳文順（左）以「世界一方之尊・百年展瑰寶」設計榮獲金獎，而欒玉薇（右二）和李杰庭（右一）則分別鍍銀、奪銅。記者邱德祥／攝影

國立故宮博物院明（114）年迎接100周年，今舉行「故宮100+」院慶LOGO設計競賽成果展示曁頒獎典禮。本次競賽吸引361組參賽者報名，歷經近三個月的徵件評選過程，最終選出金獎1名、銀獎1名、銅獎1名、優勝5名及入圍7名。其中，參賽者陳文順以「世界一方之尊・百年展瑰寶」設計榮獲金獎，奪得首獎獎金10萬元。

故宮副院長黃永泰表示，故宮是藝文薈萃的歷史寶庫、典藏世界人類文明重要的文化資產。此次百年院慶的主題「故宮100+」象徵故宮百年風華的歷史傳承，同時展望未來，展現承先啟後、繼往開來的永續精神。這次故宮舉辦LOGO競賽，鼓勵民眾發揮創意參與博物館慶典，以故宮的元素融入此次的LOGO設計，讓故宮不僅成為世界、臺灣、亞洲的故宮，也是全民的故宮。

故宮行銷業務處長王耀鋒進一步說明，90周年的LOGO是由院方自己設計，這次為落實全民故宮的理念，邀請全台民眾一起參與、廣邀民眾投稿。最後選出的15件作品，也在臉書吸引4000多位民眾按讚、並祝福故宮百年院慶順利。王耀鋒說，院慶LOGO設計競賽是故宮百年院慶的第一個活動，接下來一年南北院都還會有不同的系列活動。

勇奪金獎的作品「世界一方之尊・百年展瑰寶」以中文字「百」為設計理念，將「百」轉化為極簡的「一」與「圓」兩個元素。「一」寓意故宮作為「世界一方之尊」，其線條靈感取自宋徽宗《詩帖》的「瘦金體」，展現勁逸有神的獨特風格。「圓」則象徵中華文化天圓地方的哲理，也代表追求「完美至善」的藝術境界，蘊含天地人和諧、生生不息的精神。

銀獎作品則由欒玉薇「伏流百年，層巒綿延」奪得，設計者將五代南唐董源〈龍宿郊民圖〉、元代黃公望〈富春山居圖〉，及民國傅狷夫〈對高嶽〉畫中層巒叠峰，精心設計成100的圖樣，以各朝代水墨山水畫，象徵文化藝術的悠久傳承。銅獎作品則是李杰庭的「故宮，綻放下一個百年風華」，以青花紋飾作為設計語彙，呈現東方文化美學。

故宮表示，8月6日至8月18日期間，15組入圍獲獎作品於故宮北部院區1樓大廳展出；8月18日前完成故宮FB粉絲專頁「說好話，選LOGO 票選活動」，還有機會抽中翠玉白菜數位相機等豐富好禮，歡迎民眾共襄盛舉。

國立故宮博物院 文化資產

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