新冠疫情下降不如預期 死亡病例增104例、最年輕僅30歲

根據疾管署疫報，新冠就診上周就診4萬人次，較前一周下降30%，連4周下降，預計8月下旬脫離流行期。新冠併發症下降但死亡升，上周併發症446例，較前一周下降24%；上周死亡104例，較前一周升16%，最年輕死亡30多歲男有癌症病史未打XBB疫苗，新冠併發肺炎過世。另，KP.3已超越JN.1成為主流變異株。

疾管署疫情中心副主任李佳琳今天表示，國內新冠死亡病例上周新增104例例，較前一周新增90例上升，累積死亡個案中65歲以上長者占90%，國內新冠疫情下降，惟處流行期且重症及死亡病例數仍多，須留意重症發生風險，預計8月下旬可脫離流行期。

李佳琳表示，本土及境外病例檢出皆以KP.3各占33%及29%為多；本土病例其次依序為KP.2占25%、LB.1占18%、JN.1占11%及XDV.1占11%；境外病例其次依序為LB.1占22%、JN.1占22%、KP.2占16%及XDV.1占10%。

「JN.1及其衍生變異株KP.2、KP.3為全球主要流行變異株，因具免疫逃脫特性，具較佳傳播力，但疾病嚴重度未明顯增加。」疾管署發言人羅一鈞表示，原先預估8月中脫離流行期，但近期下降趨勢變慢，速度不如預期，預計延後至最快在8月下旬脫離流行期，除非開學後有明顯疫情變化，否則預估第7波疫情，會在秋冬之交才會上升。

李佳琳說，國內新冠XBB疫苗累計接種290.5萬人次，全國接種率11.77%，65歲以上第1劑及第2劑接種率分別為21.32%、2.41%；全國尚餘莫德納XBB疫苗約266.9萬劑、Novavax XBB疫苗約1335劑，國內外疫情持續，且國內本土併發症確定病例及死亡個案有91%以上未接種新冠XBB疫苗，呼籲尚未接種新冠XBB疫苗者應盡速接種。

疾管署防疫醫師林詠青表示，前述30歲新冠死亡病例，具血液腫瘤與腦部腫瘤病史，7月上旬出院腦梗塞症狀，住院期間出現全身倦怠、呼吸困難等症狀，經X光肺炎，PCR檢測為陽性，插管轉至加護病房，給予抗病毒藥物後，症狀未明顯改善，後不治身亡。