凱米颱風後本土類鼻疽暴增11例、死亡率達75% 高危族群曝光

本土類鼻疽個案於凱米颱風後暴增11例，高雄市新增8例、台南市新增2例、嘉義縣新增1例，均為散發個案，無群聚現象，其中10例有慢性病，另1例有酗酒史，11人均住院其中3人住加護病房。疾管署今天表示，今年累計18例已創五年同期新高，因類鼻疽最常於颱風後2到4周發病，預估至8月下旬均為確診高峰，預估本周個案將持續增加，今天已發布醫界通函，提醒醫師注意類鼻疽診治。

疾管署發言人羅一鈞說，類鼻疽是第四類法定傳染病，主要透過皮膚傷口接觸土壤或汙水而感染，也可因吸入、食入塵土或汙水而感染，颱風後疫情常為吸入性感染，於颱風後一個月內確診增加，常見的病徵包括發燒、頭痛、局部腫痛、潰瘍、胸痛、咳嗽、咳血及淋巴結腫大，可導致皮膚膿腫、肺炎、腦炎、敗血症，需盡速以適當抗生素治療。

疾管署防疫醫師林詠青表示，國際上報告類鼻疽死亡率可達40至75%，國內統計近五年類鼻疽死亡率則為4.5%，高風險族群為有糖尿病、肺病、肝病、腎病、癌症或免疫功能受損者，重症機率較高。有上述慢性病的民眾如有發燒、胸痛、咳嗽等症狀請儘速就醫；國內先前最大類鼻疽疫情為2005年海棠及泰利颱風後於南部二仁溪流域累計確診42例，其中8例死亡。

除凱米颱風外，我國於94年海棠颱風、98年莫拉克颱風、100年南瑪都颱風、105年尼伯特颱風、108年利奇瑪颱風後，均曾出現類鼻疽疫情。羅一鈞說，類鼻疽潛伏期平均為9天，短則數小時，亦可長達21天，而類鼻疽症狀表現差異大，從無症狀、發燒、局部疼痛、呼吸窘迫、肺炎、慢性內臟器官或局部皮下化膿，至嚴重敗血性休克亦可能發生。

羅一鈞表示，本次病例分布從台南安平至高雄林園均涵蓋在內，主因是颱風侵襲範圍、災害區域廣泛，雲林、嘉義、台南、高雄、屏東等全數南部縣市，均為災後類鼻疽疫情高風險區域，依往年經驗推斷，不排除今年累計病例恐高達三、四十例。

林詠青說，3例住在加護病房個案中，第1人為有酗酒習慣的40多歲男性，七月底出現發燒、嘔吐、高燒、黃疸症狀至醫院就醫，原被診斷為猛爆性肝炎，住院期間休克急救，插管後轉送加護病房，X光檢出肺炎，血液中檢出類鼻疽致病菌，通報確診，目前意識仍不清，持續插管治療。

第2例70多歲女性，具高血壓、糖尿病、心臟病史，7月底出現發燒、畏寒、全身無力症狀，就醫後即插管送至加護病房，於血液中檢出類鼻疽致病菌；第3例為70多歲男性，具糖尿病、心臟病病史，發病症狀為呼吸困難、意識不清，至急診就醫發現發炎指數上升、有腎損傷情形，且X光檢出肺炎，血液中亦檢出類鼻疽致病菌。