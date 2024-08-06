洪蘭：學習要靠睡覺幫忙 須時間補充神經傳導物質

北醫大講座教授洪蘭近日發表新書，提醒家長一定要讓孩子睡飽，因為白天學到的知識，儲存在短期記憶庫「海馬迴」，睡眠時大腦才有空消化，且須補充隔天需要的神經傳導物質。

信誼基金會今天發布新聞稿，介紹台北醫學大學講座教授洪蘭的新書「大腦說明書－誰在操控生活大小事？」針對關注孩子學習的家長，洪蘭提醒要避免熬夜讀書，因為學習要有成效，必須靠睡覺幫忙。

洪蘭提到，近來科學家透過核磁共振發現，睡覺是身體在休息，大腦不但在工作，還比平常更辛苦。睡覺時，大腦會分泌補充白天用掉的血清素、正腎上腺素、生長激素等神經傳導物質，好比一家店晚上打烊後要理貨、補貨、重新上架，第二天開門才有東西可以賣。

而白天學習的知識和生活經驗，大腦基本上來不及處理消化、吸收，會先暫時儲存到短期記憶倉庫「海馬迴」中，等到「睡眠」時再來分類處理。洪蘭說，大腦把需要留下來的訊息送到長期記憶儲存，再把空間有限的「海馬迴」清空，新的一天才能儲存新進來的訊息。

洪蘭表示，睡飽了，大腦才能正常補充和記憶、注意力等所需的神經傳導物質，重新分類、儲存、處理記憶空間，新的學習才有吸收。疲勞時血清素不足，容易有負面情緒，小睡一下便可以好好工作、學習。研究也發現，當你累的時候不要硬撐，寧可小睡7分鐘，後面的53分鐘就可以好好的做事。

有些學生採取的策略是早早上床睡覺，半夜再起來唸書。洪蘭認為效果不一定，假如是要讀教科書那種要背的事實資料，在上半夜處理比較好；如果是像彈鋼琴、練球等技術性的練習，睡飽了起來再練比較好。

至於背單字的時機，洪蘭認為早上起床後的效果最好，因為大腦經過一個晚上，補充了跟記憶有關的血清張素、和注意力有關的正腎上腺素神經傳導物質。有興趣的民眾，信誼基金會推薦參考本月18日下午的免費線上講座。