「復返阿里山」影像書開賣 飛覽林鐵、鄒族80年變遷

首部分析阿里山林鐵沿線地區航空照片影像專著「復返阿里山」本週開賣，林鐵及文資處指出，書中可見林鐵80年來路徑變遷，車站與周邊聚落發展、植被變化及二戰後鄒族遷徙過程。

農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處今天發布新聞稿表示，歷史航照研究者黃同弘利用戰時美軍航空偵照、戰後空軍代辦農林航攝，以及改制前林務局自辦航空攝影等影像檔案，窺看阿里山及周邊地區歷史變化，費時3年完成「復返阿里山」一書。

林鐵及文資處長黃妙修說，此書內容研究阿里山林業鐵路橫跨80年來路徑變遷，車站與周邊聚落發展，淺山地帶從闊葉林到竹林、乃至針葉樹造林的植被變化，以及背後歷史脈絡；這些研究揭示了原住民與漢人之間互動，以及戰後鄒族人遷徙過程。

黃妙修表示，書中詳細記錄阿里山林業鐵路沿線歷史及生態變遷，並揭示了許多鮮為人知故事，期待喚起更多人對阿里山的關注與保護。

「復返阿里山」一書後天起在林鐵及文資處官方臉書（Facebook）粉絲專頁、北門車站、竹崎車站或阿里山車站搶先開賣，8月8日至明年10月10日購書79折優惠，再獨家贈送台灣主要樹種側面及垂直模式圖紙膠帶；8月12日起，於全國各大實體書店與網路通路皆可購買。

林鐵及文資處訂8月15、16、17日於台北市與嘉義市舉行新書分享會，歡迎有興趣讀者報名參加，報名網址為https://forms.gle/wDdHSyBqK5F7bJNm6。