快訊

半個台灣下雨了！ 雨區擴大「12縣市豪大雨特報」 恐下到晚上

白開水也有保存期限！營養師曝「4種水不要喝」：細菌、毒素全入口

奧運拳擊／國際拳總干擾林郁婷 中華奧會發警告函

「復返阿里山」影像書開賣 飛覽林鐵、鄒族80年變遷

中央社／ 嘉義縣6日電

首部分析阿里山林鐵沿線地區航空照片影像專著「復返阿里山」本週開賣，林鐵及文資處指出，書中可見林鐵80年來路徑變遷，車站與周邊聚落發展、植被變化及二戰後鄒族遷徙過程。

農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處今天發布新聞稿表示，歷史航照研究者黃同弘利用戰時美軍航空偵照、戰後空軍代辦農林航攝，以及改制前林務局自辦航空攝影等影像檔案，窺看阿里山及周邊地區歷史變化，費時3年完成「復返阿里山」一書。

林鐵及文資處長黃妙修說，此書內容研究阿里山林業鐵路橫跨80年來路徑變遷，車站與周邊聚落發展，淺山地帶從闊葉林到竹林、乃至針葉樹造林的植被變化，以及背後歷史脈絡；這些研究揭示了原住民與漢人之間互動，以及戰後鄒族人遷徙過程。

黃妙修表示，書中詳細記錄阿里山林業鐵路沿線歷史及生態變遷，並揭示了許多鮮為人知故事，期待喚起更多人對阿里山的關注與保護。

「復返阿里山」一書後天起在林鐵及文資處官方臉書（Facebook）粉絲專頁、北門車站、竹崎車站或阿里山車站搶先開賣，8月8日至明年10月10日購書79折優惠，再獨家贈送台灣主要樹種側面及垂直模式圖紙膠帶；8月12日起，於全國各大實體書店與網路通路皆可購買。

林鐵及文資處訂8月15、16、17日於台北市與嘉義市舉行新書分享會，歡迎有興趣讀者報名參加，報名網址為https://forms.gle/wDdHSyBqK5F7bJNm6。

文化資產 鄒族 阿里山

延伸閱讀

阿里山公路突坍方 落石壓凹明隧道口70.2公里雙向阻斷

阿里山必訪！鄒族部落人氣餐廳「游芭絲鄒宴」、「HANA廚房」好景好味

五星好評的阿里山景觀民宿　坐擁雲海、星空，還有熱情老闆的人情味

從文創到五感體驗！百年阿里山的嶄新觀光列車：栩悅號

相關新聞

肺炎鏈球菌5年同期新高 羅一鈞曝夏季流行原因：很反常

根據疾管署疫報，肺炎鏈球菌今年累計199例，為2020年以來，5年同期新高，其中23例個案死亡個案；今年累計個案中男性占...

對流發展旺…10縣市大雨特報 注意雷擊強風

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天中南部地區及苗栗山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣...

英仙座流星雨來了！南瀛天文館11日夜舉辦免費觀測導覽

三大流星雨之一的「英仙座流星雨」要來了！極大期在8月12日晚間至13日凌晨，每小時流星數(ZHR值)上看100顆。台南市...

影／一與圓詮釋百年的完美至善 故宮100+設計金獎出爐

國立故宮博物院今天舉行「故宮100+」院慶LOGO設計競賽成果展示曁頒獎典禮，本次競賽吸引361組參賽者報名，歷經近三個...

台鐵崇德和仁段單線行駛容量不足 8日起部分列車停駛

0403地震加上凱米颱風重創花蓮交通，台鐵崇德和仁段經搶修雖已在8月2日恢復通車，但仍頻傳班次延誤、民眾怨聲載道。台鐵公...

新冠疫情下降不如預期 死亡病例增104例、最年輕僅30歲

根據疾管署疫報，新冠就診上周就診4萬人次，較前一周下降30%，連4周下降，預計8月下旬脫離流行期。新冠併發症下降但死亡升...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。