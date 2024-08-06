快訊

半個台灣下雨了！ 雨區擴大「12縣市豪大雨特報」 恐下到晚上

白開水也有保存期限！營養師曝「4種水不要喝」：細菌、毒素全入口

奧運拳擊／國際拳總干擾林郁婷 中華奧會發警告函

緩解輸液缺口 專案輸入加國產累計分配446.91萬袋

中央社／ 台北6日電
食藥署今天公布輸液最新專案進口情形，這週將到貨18.9萬瓶/袋，包括大包裝1L的3.07萬瓶/袋；國產加專案輸入，已陸續分配給醫療機構共642家次，約446.91萬瓶/袋。示意圖。圖／聯合報系資料照片
食藥署今天公布輸液最新專案進口情形，這週將到貨18.9萬瓶/袋，包括大包裝1L的3.07萬瓶/袋；國產加專案輸入，已陸續分配給醫療機構共642家次，約446.91萬瓶/袋。示意圖。圖／聯合報系資料照片

輸液缺口仍在，食藥署今天公布最新專案進口情形，這週將到貨18.9萬瓶/袋，包括大包裝1L的3.07萬瓶/袋；國產加專案輸入，已陸續分配給醫療機構共642家次，約446.91萬瓶/袋。

永豐化學工業股份有限公司供應全台7成輸液，日前因嚴重違反PIC/S GMP規範，加上許可證到期，獲展延之前不得製造，衛生福利部食品藥物管理署預估，輸液供應將一路短缺到10月，統一以500cc單位換算，每月缺口約150萬瓶/袋。

除提升國內專案製造產能，食藥署同步啟動專案輸入，今天透過新聞稿說明最新專案進口情形，以500mL計，這週將再到貨18.9萬瓶/袋，分別為500 mL的12.76萬瓶/袋、1L的3.07萬瓶/袋，抵台數量將達約369.17萬瓶/袋。

據食藥署統計，經調查臨床需求，至8月5日中午，已陸續分配予醫療機構共642家次，國產加專案輸入合計約446.91萬瓶/袋。

食藥署強調，已將替代藥品資訊公布於「西藥供應資訊平台」，並建立媒合機制，醫療機構無法購得藥品時，可至該平台通報，亦會安排專人聯繫通報機構，並媒合廠商；截至8月5日，計381間醫院及診所通報，共媒合1042件。

永豐 輸液 食藥署

延伸閱讀

UCC咖啡旗下品牌出包 食藥署驗出進口產品致癌物超標

緩解輸液缺口 8月起國內產能將提升至每月54萬袋

輸液恐缺到年底 衛福部公布最新到貨數量

一喝大冰奶就拉肚子？食藥署證實：三元素結合 通腸效果加倍

相關新聞

肺炎鏈球菌5年同期新高 羅一鈞曝夏季流行原因：很反常

根據疾管署疫報，肺炎鏈球菌今年累計199例，為2020年以來，5年同期新高，其中23例個案死亡個案；今年累計個案中男性占...

對流發展旺…10縣市大雨特報 注意雷擊強風

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天中南部地區及苗栗山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣...

英仙座流星雨來了！南瀛天文館11日夜舉辦免費觀測導覽

三大流星雨之一的「英仙座流星雨」要來了！極大期在8月12日晚間至13日凌晨，每小時流星數(ZHR值)上看100顆。台南市...

影／一與圓詮釋百年的完美至善 故宮100+設計金獎出爐

國立故宮博物院今天舉行「故宮100+」院慶LOGO設計競賽成果展示曁頒獎典禮，本次競賽吸引361組參賽者報名，歷經近三個...

台鐵崇德和仁段單線行駛容量不足 8日起部分列車停駛

0403地震加上凱米颱風重創花蓮交通，台鐵崇德和仁段經搶修雖已在8月2日恢復通車，但仍頻傳班次延誤、民眾怨聲載道。台鐵公...

新冠疫情下降不如預期 死亡病例增104例、最年輕僅30歲

根據疾管署疫報，新冠就診上周就診4萬人次，較前一周下降30%，連4周下降，預計8月下旬脫離流行期。新冠併發症下降但死亡升...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。