緩解輸液缺口 專案輸入加國產累計分配446.91萬袋

輸液缺口仍在，食藥署今天公布最新專案進口情形，這週將到貨18.9萬瓶/袋，包括大包裝1L的3.07萬瓶/袋；國產加專案輸入，已陸續分配給醫療機構共642家次，約446.91萬瓶/袋。

永豐化學工業股份有限公司供應全台7成輸液，日前因嚴重違反PIC/S GMP規範，加上許可證到期，獲展延之前不得製造，衛生福利部食品藥物管理署預估，輸液供應將一路短缺到10月，統一以500cc單位換算，每月缺口約150萬瓶/袋。

除提升國內專案製造產能，食藥署同步啟動專案輸入，今天透過新聞稿說明最新專案進口情形，以500mL計，這週將再到貨18.9萬瓶/袋，分別為500 mL的12.76萬瓶/袋、1L的3.07萬瓶/袋，抵台數量將達約369.17萬瓶/袋。

據食藥署統計，經調查臨床需求，至8月5日中午，已陸續分配予醫療機構共642家次，國產加專案輸入合計約446.91萬瓶/袋。

食藥署強調，已將替代藥品資訊公布於「西藥供應資訊平台」，並建立媒合機制，醫療機構無法購得藥品時，可至該平台通報，亦會安排專人聯繫通報機構，並媒合廠商；截至8月5日，計381間醫院及診所通報，共媒合1042件。