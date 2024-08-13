中秋不只送月餅！新東陽主打客製化 傳統創意奢簡都由人

誰說中秋只能送月餅？這回來到送禮專家「新東陽」，入店才發現有著包羅萬象的選品，送長輩、親友，甚至回校拜訪老師，中秋送禮都能客製化，除了月餅、蛋黃酥等甜蜜禮，還有茶葉、雞精、肉乾等配搭，送禮絕對送入心坎裡。

送禮專家新東陽，推出各式各樣的中秋選禮。 圖／新東陽 提供

選擇新東陽，不只因為金字老招牌，還在於品牌與時俱進的精神，例如全台第一間獲得綠色工廠標章的食品廠、榮獲TCSA「批發零售類白金獎」，每年節水、減碳、節電資訊透明公開，同時也是全台第一家擁有豬肉乾(新東陽蜜汁豬肉乾275g)、豬肉鬆(新東陽精緻豬肉鬆235g)、肉醬罐頭(新東陽辣味肉醬罐頭160g(300罐型)「碳水足跡認證」及「碳標籤」。品牌更放眼2050年將達到淨零碳排。這份愛地球的決心，讓送禮情意也加分。

送禮專家新東陽，推出各式各樣的中秋選禮。 圖／新東陽 提供

新東陽一如往年，低調的推出數十款中秋選禮，同時以類別、價格帶兩種分類，讓民眾選禮更輕鬆。類別包括季節風味如典藏臻菓禮盒、中秋厚禮、經典的廣式月餅、糕點巧味如鳳梨酥與綠豆糕等、佳節團聚必備的休閒零嘴與進口禮盒，還有結合山珍與海味的南北珍饈。價格帶則從400元以下到3000元以上分層介紹，送禮奢簡由人。

其中，商務送禮推薦款「千江月禮盒」，包裝大方氣質優雅，嚴選台灣在地愛文芒果及柚子，以低溫乾燥烘焙，鎖住水果的天然甜味，搭配新東陽蜜汁豬肉乾，製成好吃的水果肉乾，口味豐富，層次分明。同時還有金萱茶、以茶入味的桃山月餅、招牌雪花金錢豬肉乾與松露黑豬肉乾，甜鹹皆備，傳統與創新融於一盒。

美味蛋黃酥，也有多種口味選擇。 圖／新東陽 提供

送師長，「束脩禮盒」最適合。束脩意旨肉脯、肉乾，是古代相互餽贈之禮，後亦延伸為送給職場前輩、人生導師的禮物。這份感謝之情，來到今日則化為各式美味肉乾，包括蜜汁與黑胡椒豬肉乾、原味與高梁酒牛肉乾。

送師長，「束脩禮盒」最適合。 圖／新東陽 提供

若要訪親友，不好甜膩，茶葉禮盒、滴雞精最速配。喜歡嚐鮮的客群，今年也有「花好月圓禮盒」系列，內容物包含各種口味的蛋黃酥、奶黃小月餅、芋頭流心酥、鳳凰酥、棗泥月餅、瓦煎燒等等甜蜜大綜合之外，還有全新口味「泰式奶茶蛋黃酥」，秒有出國感。佳節前走一趟新東陽，送禮自用一次滿足。

新東陽行動購