白開水也有保存期限！營養師曝「4種水不要喝」：細菌、毒素全入口

水是構成人體的重要成分，許多人從小就被教育要多喝水以促進身體健康。不過有營養師提醒，「喝錯水超可怕」，呼籲有4種水不宜飲用，以免不小心喝下細菌、毒素，對人體帶來危害。

營養師黃品瑄在臉書粉專提到，民眾都知道夏天天氣炎熱，要隨時補充水分才不會中暑或脫水，不過卻鮮少人會去留意自己喝下肚子裡的水是否安全。因此，黃品瑄列舉出4種「不要喝的水」，呼籲民眾飲用前要多加留意。

一、未經處理的山泉水

有些人會覺得山泉水天然乾淨，就直接盛裝飲用。實際上，未經處理的山泉水極易受到污染，直接喝可能喝到細菌或寄生蟲。

二、高溫曝曬過的瓶裝水

常見的寶特瓶（PET）經過長時間高溫照射，有可能會釋出有害物質。即使放在車內沒有陽光直射，但經曝曬後的車內溫度極高，夏季甚至可能超過70度，一樣會釋出有害物質或使得瓶子變形，因此不建議飲用。

三、對嘴喝過的水擺放過久

人體口腔中有許多細菌，在接觸到水後，細菌就會在水裡面快速繁殖，久放後的水細菌數量非常可怕，因此建議有對嘴喝過的水，要盡快喝完。

四、放了很多天的開水

雖然水煮沸後可以殺菌，但是不代表可以一直放，如果裝水的容器不乾淨，或是未將容器密封而是開口放置，放久了微生物也可能會越來越多。

除了以上4點，黃品瑄也建議，雖然人體在劇烈運動後會流失各種電解質，但切忌猛灌水。如果運動後立刻喝大量的水而未補充到足夠的電解質，可能導致低血鉀症，造成疲勞、抽筋、心律不整。因此建議大家要適量喝水，或是在水中加入鹽來補充電解質。