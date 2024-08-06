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月底上路！開放僑外生從事旅宿業房務 勞動部：初聘薪資須達3萬元
為解決旅宿業人力荒，勞動部預計放寬僑外生可留台從事旅宿業房務、清潔、訂房、接待或餐廳外場，預計八月底上路。勞動部勞動力發展署今先預告修正雇主聘僱辦法，明再預告修正藍領審查標準，勞動部官員說，初聘僑外生薪資門檻為3萬元、續聘3.3萬元，另需搭配相關技術條件。
勞動部勞動力發展署今預告修正「雇主聘僱外國人許可及管理辦法」。勞動力發展署跨國勞動力管理組組長蘇裕國說，這次修正重點之一是新增我國大專校院副學士以上學位的僑外生，畢業後可受僱於觀光旅館、旅館及民宿從事房務、 清潔、訂房、接待或餐廳外場等旅宿服務工作；另一重點是將外國人工作許可有效期間從現行的半年延長至1年。
至於僑外生薪資、技術條件等其餘細節，則預計在明天預告修正的藍領審查標準揭示。蘇裕國說，僑外生初次受聘僱從事旅宿業房務清潔等工作的薪資門檻為3萬元，續聘薪資須在達3.3萬元，聘僱期最長3年。
他進一步解釋，考量大部分留台僑外生都是應屆畢業，經與觀光署、旅宿業者、僑外生相關單位研議，決定初任薪資3萬元比較恰當，3年後有工作經驗，再把薪資門檻提升至3.3萬元。他強調，聘僱僑外生前，業者仍需要先召募本國人，才能以僑外生補足剩餘人力。
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