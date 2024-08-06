腰粗糖尿病風險增2倍 生活型態介入2成異常可逆轉

腰圍太粗傷健康，台灣人體生物資料庫研究參與者研究發現，腰圍過大增加糖尿病約2倍風險；腰圍更是代謝症候群重要危險因子，及早發現異常，生活型態介入，2成代謝症候群可被逆轉。

代謝症候群是現代人常見的健康問題，主要由5項危險因子組成，包含「三高」的血壓偏高、血糖偏高、血脂偏高）及「二害」的腰圍過粗、好的膽固醇不足，若出現3至5項異常，就是罹患代謝症候群，其中腰圍異常與否從外觀就能判斷，是相較簡單的指標。

國家衛生研究院群體健康科學研究所研究員鍾仁華今天在記者會表示，團隊利用民國101年至109年間，分析約4萬6000名台灣人體生物資料庫研究參與者資料，發現當民眾腰圍過大，觀察5年後數據，代謝症候群其他4項指標，包含血壓、血糖、三酸甘油酯、高密度脂蛋白膽固醇。

研究顯示，代謝症候群5指標對三高疾病影響排序，以5年發病風險比倍數為單位，腰圍是糖尿病 、高血壓、冠狀動脈疾病、中風等4項疾病第2位影響指標，尤其對糖尿病影響最大，增加約2倍罹病風險。這次研究也證實，保持腰圍正常預防或改善代謝症候群，降低慢性病發生風險。

從衛生福利部國民營養健康狀況變遷調查，以年分、性別劃分代謝症候群盛行率，過去30年不斷攀升，男性盛行率已達4成、女性3成，尤其65歲以上民眾盛行率最高；代謝症候群指標最容易發現異常的就是腰圍，女性腰圍異常比率稍微多於男性，超過半數有過大問題。

衛生福利部國民健康署署長吳昭軍表示，台灣6成死因與慢性病有關，及早發現代謝症候群指標異常、未罹病個案，積極介入生活型態管理，如飲食、運動，是有效控制、逆轉罹患慢性病風險關鍵。過去3年共收案管理22萬人，透過醫病共定目標，2成代謝症候群數據改善，贏回健康。

從前端預防疾病發生，有效減少慢性病治療的健保支出，衛生福利部中央健康保險署長石崇良說，健保快易通app的健康存摺完成謝症候群資源串接，民眾自行輸入健康檢查與自量腰圍數據，資料傳至家醫大平台，自動通知家庭醫師「常客」數據異常，協助導入營養師諮詢等衛教資源。