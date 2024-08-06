稻米達人選拔農民參賽踴躍 農糧署：擺脫產量迷思

農糧署今天表示，今年台灣稻米達人選拔，北部地區有17家農會舉辦賽事，吸引280名農民報名；因為參賽者必須具備取得產銷履歷等資格，顯示農民已擺脫追求產量的迷思。

農業部農糧署發布新聞指出，今年北部地區共計17家農會舉辦鄉鎮賽，吸引了280名農民報名，顯示農民已擺脫追求產量的迷思。

農糧署北區分署並說，因為參賽的農民必須取得產銷履歷、有機驗證、有機轉型期驗證，或具備友善環境耕作審認等資格，這些已具規模數量的農民，相對於追求產量，已更重視溯源與用藥安全管理等的產業升級目標，因為可彰顯自家生產稻米的品質，具備市場競爭力。

農糧署北區分署指出，要奪得台灣稻米達人選拔金牌絕非易事，因為取得全國賽資格的參賽農友，要再經公開換包裝、重新編碼，以盲樣方式接受稻米品質全面性的考驗，檢視內容包含稻穀容重量、糙（白）米品質規格、粗蛋白檢測、糙米外觀、感官評鑑等5道關卡。意即，參賽者必須掌握稻米品種特性、氣候、土壤及病蟲害防治等多重因素，才能勝出。

政府自民國84年開始輔導農會辦理鄉鎮級稻米品質競賽，至93年開始舉辦全國性的稻米品質競賽，迄今已達半甲子。

台灣稻米生產過剩下，農業部長年來持續推動轉作、提升稻作品質等對策，以健全產業結構，進而提升競爭力，才能確保國家糧食安全。