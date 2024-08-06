快遠離！屏東縣牛角灣溪「山區暴雨」 國家級警報響

中央氣象署發布山區暴雨，警戒區域：屏東縣瑪家鄉、屏東縣內埔鄉。氣象署針對屏東縣牛角灣溪發布災防告警，持續時間至下午2時50分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並盡速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

中央氣象署簡任技正伍婉華表示，今明兩天東北部、大台北地區斷斷續續下雨，其他各地早上雲量多可見陽光，但是中午以後西半部地區、東半部山區有短暫陣雨或雷雨。尤其苗栗以南的山區，嘉義以南的平地，容易出現局部性大雨。中南部山區可能出現短延時的豪雨，中南部的雨今天晚上到明天上午還會下，明天的天氣型態和今天類似，但是明天午後降雨可能不會只在中南部山區，北部山區也有降雨機率。

靠近台灣的低壓今明兩天靠近，伍婉華表示，但是會減弱，周四離開，但離開以後，仍然在大低壓帶的環境中，受到微微西南風的影響，周四以後的降雨在中南部斷斷續續有短暫陣雨或雷雨的機率，中午以後其他各地依舊會有陣雨。這樣的降雨型態，未來1周在中午以後會比較明顯。午後雲系的發展快速，前往山區或溪谷遊憩要注意當地天氣變化。