快訊

黨內投票完成！賀錦麗正式獲民主黨總統候選人提名

00878上次股災跌21%、昨跌13.26%...低點還沒到？達人：質押小心睡公園

國家警報響！大雷雨轟炸7縣市 葫蘆谷、千層岩瀑布防「山區暴雨」

快遠離！屏東縣牛角灣溪「山區暴雨」 國家級警報響

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中央氣象署發布山區暴雨，警戒區域：屏東縣瑪家鄉、屏東縣內埔鄉。氣象署針對屏東縣牛角灣溪發布災防告警，持續時間至下午2時50分。圖／取自氣象署網站
中央氣象署發布山區暴雨，警戒區域：屏東縣瑪家鄉、屏東縣內埔鄉。氣象署針對屏東縣牛角灣溪發布災防告警，持續時間至下午2時50分。圖／取自氣象署網站

中央氣象署發布山區暴雨，警戒區域：屏東縣瑪家鄉、屏東縣內埔鄉。氣象署針對屏東縣牛角灣溪發布災防告警，持續時間至下午2時50分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並盡速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

中央氣象署簡任技正伍婉華表示，今明兩天東北部、大台北地區斷斷續續下雨，其他各地早上雲量多可見陽光，但是中午以後西半部地區、東半部山區有短暫陣雨或雷雨。尤其苗栗以南的山區，嘉義以南的平地，容易出現局部性大雨。中南部山區可能出現短延時的豪雨，中南部的雨今天晚上到明天上午還會下，明天的天氣型態和今天類似，但是明天午後降雨可能不會只在中南部山區，北部山區也有降雨機率。

靠近台灣的低壓今明兩天靠近，伍婉華表示，但是會減弱，周四離開，但離開以後，仍然在大低壓帶的環境中，受到微微西南風的影響，周四以後的降雨在中南部斷斷續續有短暫陣雨或雷雨的機率，中午以後其他各地依舊會有陣雨。這樣的降雨型態，未來1周在中午以後會比較明顯。午後雲系的發展快速，前往山區或溪谷遊憩要注意當地天氣變化。

國家級警報 屏東縣 暴雨 氣象署

延伸閱讀

對流發展旺…10縣市大雨特報 注意雷擊強風

屏東縣釋出精華區 九如鄉2筆抵費地公開標售9月開標

水淹半個輪胎高！屏東突大雨「台1線潮州大橋到四維路積水」 警方交管

凱米重創高雄山區…異地收容安置處所待13天 災區安置民眾陸續返家

相關新聞

對流發展旺…10縣市大雨特報 注意雷擊強風

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天中南部地區及苗栗山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣...

台鐵崇德和仁段單線行駛容量不足 8日起部分列車停駛

0403地震加上凱米颱風重創花蓮交通，台鐵崇德和仁段經搶修雖已在8月2日恢復通車，但仍頻傳班次延誤、民眾怨聲載道。台鐵公...

月底上路！開放僑外生從事旅宿業房務 勞動部：初聘薪資須達3萬元

為解決旅宿業人力荒，勞動部預計放寬僑外生可留台從事旅宿業房務、清潔、訂房、接待或餐廳外場，預計八月底上路。勞動部勞動力發...

為訕笑父親道歉 病友之子徒步461公里募得7.6萬支持顱顏病童

父親節將至，先天性顱顏疾病患者徐仲明之子徐士哲與女友陳君瑜2人，歷時26天，完成台北至屏東共461公里的徒步行程，沿途向...

不用放棄吃甜點！「地表最性感運動員」飲控5秘訣 教你練出完美體態

德國田徑女神施密特擁有175公分的高挑身材，體態線條完美，活躍於運動與模特圈。

大雷雨炸台南等7縣市 葫蘆谷、千層岩瀑布「山區暴雨」

中央氣象署發布大雷雨即時訊息，警戒區域：台南市、嘉義縣、嘉義市、雲林縣、高雄市、彰化縣、南投縣，持續時間至下午3時；慎防...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。