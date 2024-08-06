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台鐵崇德和仁段單線行駛容量不足 8日起部分列車停駛

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
由於台鐵西正線小清水溪橋被沖毀，台鐵崇德和仁段僅能以東正線單線雙向行車，路線容量不足，導致行經該路段列車延誤增加，為降低列車連鎖延誤及充裕發車整備時間，8月8日起部分台鐵列車截短行駛。聯合報系資料照
由於台鐵西正線小清水溪橋被沖毀，台鐵崇德和仁段僅能以東正線單線雙向行車，路線容量不足，導致行經該路段列車延誤增加，為降低列車連鎖延誤及充裕發車整備時間，8月8日起部分台鐵列車截短行駛。聯合報系資料照

0403地震加上凱米颱風重創花蓮交通，台鐵崇德和仁段經搶修雖已在8月2日恢復通車，但仍頻傳班次延誤、民眾怨聲載道。台鐵公司表示，為降低列車連鎖延誤及充裕發車整備時間，8月8日起部分列車截短行駛，全程放棄搭乘者或因列車停駛無法換票者，將全額退票。

台鐵說明，由於西正線小清水溪橋被沖毀，崇德和仁段僅能以東正線單線雙向行車，路線容量不足，導致行經該路段列車延誤增加，為降低列車連鎖延誤及充裕發車整備時間，8月8日起部分列車截短行駛。

台鐵指出，8月8日至8月29日部分列車節短行駛，對號列車共計6列次南澳=花蓮間列車停駛，其餘區間正常行駛，搭乘台北往花蓮方向旅客，需於宜蘭、羅東等站換乘後續對號列車前往花蓮；花蓮往台北方向班次需改乘其他班次；區間快車部分，共計4列車和平=花蓮間列車停駛，其餘區間正常行駛。

退、換票及改乘相關訊息，台鐵表示，為因應崇德和仁間採單線行駛路線容量不足，為避免列車誤點影響旅客行程安排，部分列車截短行駛，全程放棄搭乘者，可申請退還全額票款；於中間站（不限停駛站）終止乘車者，可申請退還未乘區間票款。

台鐵表示，因列車停駛致無法辦理乘車變更（換票）者，可申請全額退票；如因更換編組或由其他班次辦理接駁，致無座位可使用者（不含已重新劃位），可申請無座區間原票價與區間車票價的差額。

8月8日至8月29日列車截短行駛：

(1) 對號列車：計6列次南澳=花蓮間列車停駛，其餘區間正常行駛。

1. 212次：原樹林-花蓮改為樹林-南澳(樹林08:31開)。

2. 170次：原嘉義-花蓮改為嘉義-南澳(嘉義05:56開)。

3. 172次：原潮州-花蓮改為潮州-南澳(潮州10:34開)。

4. 175次：原花蓮-潮州改為南澳-潮州(南澳13:37開)。

5. 177次：原花蓮-斗南改為南澳-斗南(南澳15:04開)。

6. 241次：原花蓮-樹林改為南澳-樹林(南澳20:16開)。

(2) 區間快車：計4列次和平=花蓮間列車停駛，其餘區間正常行駛。

1. 4006次：原桃園-花蓮改為桃園-和平(桃園05:48開)。

2. 4030次：原樹林-花蓮改為樹林-和平(樹林12:01開)。

3. 4021次：原花蓮-樹林改為和平-樹林(和平10:40開)。

4. 4033次：原花蓮-宜蘭改為和平-宜蘭(和平17:03開)。

台鐵縱貫線八掌溪橋南橋台土堤路段及北迴線和仁=崇德間8月2日恢復通行。圖／台鐵公司提供
台鐵縱貫線八掌溪橋南橋台土堤路段及北迴線和仁=崇德間8月2日恢復通行。圖／台鐵公司提供

凱米颱風 台鐵 花蓮

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