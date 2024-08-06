台鐵EMU3000型城際列車全數交車 估可提升花東54%運能

台鐵公司6日在花蓮辦理「第50編EMU3000型城際電聯車交車儀式」，象徵600輛該型新車全數交車完畢，這是繼520輛EMU900型通勤電車全數交車後，台鐵十年購車計畫中第2款完全交車的新車種。EMU3000型全數投入營運，將再加開南半環及北半環跨線列車，預期可提升花東地區自強號運能54%，並有效促進旅運服務品質。

台鐵公司表示，台鐵EMU3000新城際列車採購案是於2019年1月正式決標給日立公司，共計採購600輛新型城際列車。雖歷經新冠肺炎全球蔓延的衝擊，嚴重影響新城際列車之設計與製造，所幸在臺鐵、日立與德國萊茵(第三方獨立驗證與認證單位)等單位密切的合作下排除萬難，列車第一編組於110年7月30日順利抵達花蓮港，經嚴格測試後於當年12月29日正式投入營運，成為臺鐵環島路網最美麗的移動風景。

台鐵公司說，EMU3000之內裝與外觀係由日籍設計師野末壯團隊與台鐵美學小組共同設計，以「靜謐移動 Silent Flow」為設計精神，簡約的設計風格除在2021年獲得日本Good Design Best 100的肯定外，隨後更陸續獲得德國iF Design Award、Red Dot Design Award以及台灣Golden Pin等設計大獎，充份彰顯了EMU3000在設計和功能上的卓越表現。尤其首次設置的商務車廂「騰雲座艙」不僅相關服務媲美航空等級，亦成為新自強號列車的「特色配備」，為出遊民眾提供不同的乘坐體驗。

為慶祝EMU3000最後一編組到港，行政院東部聯合中心副執行長郭應義、台鐵公司董事長杜微、總經理馮輝昇、機務處長鄭國璽等人均特別出席到港儀式，並向所有參與卸船的人員及機務試車團隊表達謝意。由於EMU3000係日本製造之車輛，因此儀式也特別援引日本祈福儀式，由杜微、馮輝昇、吳長智及鄭國璽等人進行「達摩點睛」儀式，藉由寓意「七轉八起，百推不倒」之達摩精神，勉勵所有台鐵人員在台鐵公司化後，各項安全提升與服務，也要像達摩精神一樣，百屈不撓，日益精進。

後續台鐵除了有EMU3000型將擔負台鐵公司中長途城際輸運的主力外，E500新電力機車也正加緊試車當中，後續E500電力機車頭也將牽引的新PP自強號，共同在台鐵環島路網上，提供旅客全新的輸運服務體驗。