快訊

罷樑案基市選委會明初審 中選會：應速陳報查對結果

兩財團七星潭獵地蓋7座度假村 美麗灣環評噩夢恐重演？

驚悚瞬間曝！大車運將「下車尿尿」 遭轎車高速衝撞慘死

對流發展旺…10縣市大雨特報 注意雷擊強風

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報。本報資料照片
對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報。本報資料照片

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天中南部地區及苗栗山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方及落石，低窪地區慎防積水。

氣象署說，大雨特報區域包括苗栗縣山區、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島。

中央氣象署簡任技正伍婉華表示，今明兩天東北部、大台北地區斷斷續續下雨，其他各地早上雲量多可見陽光，但是中午以後西半部地區、東半部山區有短暫陣雨或雷雨。尤其苗栗以南的山區，嘉義以南的平地，容易出現局部性大雨。中南部山區可能出現短延時的豪雨，中南部的雨今天晚上到明天上午還會下，明天的天氣型態和今天類似，但是明天午後降雨可能不會只在中南部山區，北部山區也有降雨機率。

靠近台灣的低壓今明兩天靠近，伍婉華表示，但是會減弱，周四離開，但離開以後，仍然在大低壓帶的環境中，受到微微西南風的影響，周四以後的降雨在中南部斷斷續續有短暫陣雨或雷雨的機率，中午以後其他各地依舊會有陣雨。這樣的降雨型態，未來1周在中午以後會比較明顯。午後雲系的發展快速，前往山區或溪谷遊憩要注意當地天氣變化。

大雨特報 氣象署 雷雨

延伸閱讀

凱米重創高雄山區…異地收容安置處所待13天 災區安置民眾陸續返家

6、7日降雨顯著 中南部山區防豪雨

對流發展旺盛 台中以南等8縣市大雨特報

對流雲系發展旺盛！「7縣市」大雨防強陣風 恐一路下到晚間

相關新聞

低壓環流逼近將變天！慎防短延時豪雨 未來1周還是熱

未來1周天氣依舊熱，中央氣象署簡任技正伍婉華表示，台灣在大低壓帶附近，所以天氣不太穩定，有些地方降雨不限於午後，不過，明...

台鐵崇德和仁段單線行駛容量不足 8日起部分列車停駛

0403地震加上凱米颱風重創花蓮交通，台鐵崇德和仁段經搶修雖已在8月2日恢復通車，但仍頻傳班次延誤、民眾怨聲載道。台鐵公...

對流發展旺…10縣市大雨特報 注意雷擊強風

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天中南部地區及苗栗山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣...

太誇張！每公斤飆漲到1000元「難怪香菜不見了」 網哭：不要吃最大

颱風凱米重創中南部蔬菜產區，造成蔬菜批發價格不斷飆漲。有一名網友在臉書社團「爆怨公社」上貼出一組照片並發文抱怨，從照片中可見，在果菜批發市場裡，芫荽(香菜)每公斤單價1000元，九層塔每公斤單價530元。照片一曝光，立馬引發網友熱議，紛紛驚呼：「嚇死，真的天價啊！」

面對股災「先阻止自己做決策」 心理師曝2個放鬆方式

台股近期面臨股災，昨日面臨史上最大跌點，終場暴跌1807點，今日盤勢震盪陷入2萬點保衛戰，更有人戲稱跟奧運得獎般台股指數...

夏天中風、心肌梗塞上身 醫：多做一件事降低罹病風險

衛福部國健署統計，全台約四分之一人口罹患高血壓，超過65歲以上長者更高達三分之二已有高血壓症狀。振興醫院心臟血管內科主治...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。