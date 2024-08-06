對流發展旺…10縣市大雨特報 注意雷擊強風

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天中南部地區及苗栗山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方及落石，低窪地區慎防積水。

氣象署說，大雨特報區域包括苗栗縣山區、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島。

中央氣象署簡任技正伍婉華表示，今明兩天東北部、大台北地區斷斷續續下雨，其他各地早上雲量多可見陽光，但是中午以後西半部地區、東半部山區有短暫陣雨或雷雨。尤其苗栗以南的山區，嘉義以南的平地，容易出現局部性大雨。中南部山區可能出現短延時的豪雨，中南部的雨今天晚上到明天上午還會下，明天的天氣型態和今天類似，但是明天午後降雨可能不會只在中南部山區，北部山區也有降雨機率。

靠近台灣的低壓今明兩天靠近，伍婉華表示，但是會減弱，周四離開，但離開以後，仍然在大低壓帶的環境中，受到微微西南風的影響，周四以後的降雨在中南部斷斷續續有短暫陣雨或雷雨的機率，中午以後其他各地依舊會有陣雨。這樣的降雨型態，未來1周在中午以後會比較明顯。午後雲系的發展快速，前往山區或溪谷遊憩要注意當地天氣變化。