胃食道逆流具癌化風險 中醫師提4點治療關鍵

胃食道逆流可謂現代人常見的文明病，台南市立安南醫院中醫部醫師廖殷梓說，診間常聽聞病人詢問「醫生，我覺得喉嚨卡卡、胸口熱熱的，為什麼？」這就是典型的胃食道逆流症狀，俗稱「火燒心」，胃食道逆流雖很常見，但卻因容易降低生活品質，更具有癌化風險，呼籲民眾務必積極治療。

廖殷梓表示，胃食道逆流是指胃中內容物逆流到食道，進而引發的症狀，全台盛行率約10至20%，且逐年增加，且因胃食道逆流難以根治，一旦停藥便容易復發，不僅嚴重影響病人的生活品質，更可能導致巴洛氏食道及食道腺癌，因此建議積極治療。

她提到，胃食道逆流診斷以臨床症狀為主，目前西醫治療方式包含改變飲食和生活方式、藥物治療，若無效才考慮手術，不過，臨床上常有病人因西藥治療效果不佳、無法耐受副作用或反覆發作，轉而尋求中醫治療。

廖殷梓說，在中醫上來說，胃食道逆流發病主因是脾胃虛弱，病機為胃失和降、胃氣上逆等，治療會以調脾胃、肝膽之氣機升降為主，如旋覆代赭石湯、半夏瀉心湯、加味逍遙散等；中醫治療優勢在於副作用少、可舒緩情緒壓力、降低復發率，並根據病人體質標本同治。另外，生活上也可應用簡單的穴位按摩緩解症狀，像是內關穴、足三里穴等。