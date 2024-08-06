不用放棄吃甜點！「地表最性感運動員」飲控5秘訣 教你練出完美體態

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聯合新聞網／ 綜合報導
德國田徑女神施密特擁有完美健康好身材。圖擷自Instagram @alicasmd
德國田徑女神施密特擁有完美健康好身材。圖擷自Instagram @alicasmd

德國田徑女神施密特（Alica Schmidt）擁有175公分的高挑身材，體態線條完美，有「地表最性感運動員」之稱，活躍於運動與模特圈。而她也總是不吝嗇的在社群媒體分享飲食及訓練秘訣。

北秀健康管理診所4日在臉書整理了她維持體態的五大重點，包括力量訓練、獨特的飲食控制、休息與恢復、補充營養素與熱愛跑步，讓大家能夠更快速的吸收施密特維持身材的秘訣！

力量訓練

身為運動員的施密特訓練重點在增強力量。她向媒體表示：「大約30%的訓練是針對力量的。爆發力和功能性的全身運動是我訓練計畫中的主要內容。」此外，如果想專注於加強和控制腿部肌肉，經典的方式就是深蹲和弓步。

碳水化合物和限制肉類攝取

身為運動員，她不推崇最流行的斷食和極低碳飲食法。她強調均衡的飲食，但限制紅肉的攝取。「依照直覺進食，聽從身體給我的信號」、「隨著運動的進行，你會逐漸發展出非常強的身體意識」。

此外，即使是飲控也能吃點心！例如蛋白質棒、電解質、胡蘿蔔蛋糕或香蕉麵包都是施密特會隨身攜帶的零食。

休息與恢復

施密特非常重視訓練和比賽後的恢復過程。特定的機能飲品，可以提供快速可用的碳水化合物和肌肉所需的支鏈氨基酸BCAA。此外，一杯奶昔或一根香蕉，也能幫助她立即恢復活力。

鋅和鎂

定期服用鋅和鎂以及每日維生素也很重要。「它們提供了最重要的維生素，而且不需要過多思考」、「這對運動員來說尤其重要，因為保持健康不生病是非常重要的」。

對跑步的熱愛

最後，身為田徑選手的施密特真心熱愛運動，特別是在疫情封鎖期間無法去健身房時。對她來說跑步如同呼吸，有助清理思緒和短暫改變想法。

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