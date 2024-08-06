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減少重複開顱 台大醫院術中MRI揪出7成未切乾淨腦腫瘤

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台大醫院首例使用術中MRI開顱的患者陳小姐（左3）今出席記者會，與該院副院長賴逸儒（右3）等人合影。記者林琮恩／攝影
台大醫院首例使用術中MRI開顱的患者陳小姐（左3）今出席記者會，與該院副院長賴逸儒（右3）等人合影。記者林琮恩／攝影

人類腦組織柔軟、易沾黏特性，導致腦部腫瘤切除時常遇到困難，僅進行一次開顱手術，往往難以將腫瘤完全清除，必須進行第二、三次手術。台大醫院近年完成台灣首座術中磁振造影（MRI）系統，接受神經外科手術患者，於術中傷口縫合前，先進行MRI檢測，有助醫師找到沒有切除完全的腫瘤組織，於同一次手術內完成切除。

台大醫院副院長賴逸儒說，外科手術最怕開太少、開不夠，尤其開腦、脊椎手術風險較高，透過手術中即時MRI影像監測，可幫助醫師進行更精確導航，減少手術風險，提升治療準確度，對於患者治療效果及預後，有大幅助益。

台大醫院啟用術中MRI系統以來，2年間完成113例手術，多數為腦部腫瘤患者，約5例為脊椎腫瘤患者。台大醫院神經外科主任賴達明說，該項手術多用於病情較複雜，若手術不慎恐留下後遺症的患者，這些患者於手術中接受MRI檢測後，經主治醫師決定進行第2階段切除比率逾7成，僅約2成患者經MRI檢測後，認為不必繼續手術，直接縫合傷口，可見術中MRI有助發現未切除乾淨的腫瘤。

台大醫院神經外科主治醫師郭律庭說，腦瘤手術主要目標是最大程度切除腫瘤，同時保留患者神經功能，對於惡性度較高的膠質細胞瘤，外科手術時最大範圍切除腫瘤，與手術後的存活期間具有強烈相關性；術中磁振造影可協助臨床醫師，更清楚看到腫瘤切除中發生的腦部位移等變化，與殘留腫瘤的位置及大小，作為進一步切除腫瘤時的參考，減少患者再次進入手術室機率。

在台大醫院首例接受術中MRI患者為44歲陳小姐，她因為視力模糊，經影像學檢測後確診腦下垂體腫瘤，2013年經外科手術、放射治療後，2022年復發，由他院轉至台大醫院就醫，並進行手術切除腫瘤，於術中接受MRI檢查，經檢查後再進行一次切除，病友視力改善，目前持續在門診追蹤。

台大醫院術中MRI，經台北市衛生局核可為自費項目，涵蓋多項檢測耗材在內，費用為10萬元。台大醫院外科部主任陳晉興表示，全台各醫學中心均配有複合手術室，不過多數僅配備電腦斷層設備，台大醫院為國內首家在複合手術室同時裝設電腦斷層、MRI設備的醫學中心，院方為此投入逾3億元經費。

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