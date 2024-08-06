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手術室建磁振造影 提升開顱精準度

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
台大醫院副院長賴逸儒（左）6日於記者會指出，開顱或脊椎手術開太多會有後遺症、開太少就需要二次手術，所以建置「術中核磁共振造影系統」。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）
台大醫院副院長賴逸儒（左）6日於記者會指出，開顱或脊椎手術開太多會有後遺症、開太少就需要二次手術，所以建置「術中核磁共振造影系統」。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）

【台灣醒報記者簡嘉佑台北報導】在開顱或脊椎手術中使用核振造影，可大幅提高手術精準度！台大醫院副院長賴逸儒6日於記者會指出，這類手術開太多會有後遺症、開太少需要二次手術，未來建置「術中核磁共振造影系統」，讓醫師可立即確立手術的完整性。台大醫院神經外科醫師賴達明也說，腦部腫瘤常有沒切乾淨的狀況，利用磁振造影就能降低二次手術的風險

手術最怕切不乾淨

「手術最怕開不乾淨或開不對，開太多有後遺症，開太少可能需要二次手術，」賴逸儒表示，過去在開腦或脊椎的手術常常有這樣的困擾，所以建置相關核磁共振（MRI）影像系統，讓醫師可以在當場確定手術完整性。

台大醫院外科部主任陳晉興也說，腦部只要切除的位置不對或切除過多部位，都會給病患留下後遺症，台大醫院引入術中核磁共振造影系統，可以讓醫師隨時進行核磁共振確定狀況，大幅提升手術的精準度。但該系統設置經費高達三億，至今已服務100多例開顱或脊椎手術的病患。

每次負擔10萬

賴建明表示，並非所有的手術都需要使用術中核磁共振造影系統，一些比較簡單、沒有後遺症的手術就不需要使用，且因為該系統的成本相當高昂，所以病患要使用的話，就要增加10萬元的負擔。

他強調，過去進行腦部腫瘤切除手術的病患當中，其實很多在術後都發現沒有切乾淨，還要再進行一次手術，但接受術中核磁共振造影的病患當中，有7成在手術當下就發現還可以切得更乾淨的部分，降低需要再度手術的風險。

術中完成核磁共振

過去傳統開顱手術中，醫師主要仰賴術前的影像資料，但手術當中腦組織會因為脊隨液流失、腫瘤切除等因素而發生位移，導致術前影像失準，在術中使用核磁共振造影就能確保手術的精準度，並切除腫瘤的切除率。

神經外科醫師郭律廷說，若病患進行手術到一半時，出現核振造影的需求時，就可以透過轉運床與滑軌，在不用完全封閉傷口狀況下，就能將病患移轉到核磁共振室，且轉運床可直接與核磁共振系統對接，所以不需要再額外移動病患，以確保手術過程沒有留下任何金屬物品在病患體內。

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