面對股災「先阻止自己做決策」 心理師曝2個放鬆方式

台股近期面臨股災，昨日面臨史上最大跌點，終場暴跌1807點，今日盤勢震盪陷入2萬點保衛戰，更有人戲稱跟奧運得獎般台股指數打折，不少股民大受打擊，直呼要睡公園。諮商心理師公會全國聯合會秘書長黃柔嘉說，不要在情緒極端或是沮喪時做出重大決定，否則會產生負面效應，並建議2個放鬆方式。

黃柔嘉說，看到股市等數字劇烈波動時，先阻止自己做決策，應該先拋開負面想法。不要在知道自己沮喪或是有極端情緒的時候，急著做出重大決策，否則可能會有負面效應，因為大腦受到情緒影響，容易做出平常會不做的決定，應該先讓大腦放鬆跟穩定。

如何穩定情緒？黃柔嘉說，可以透過常聽到的腹式呼吸法放鬆，或是「身體掃描法」。身體掃描法，是透過想像，焦慮時把自己的身體想像成掃描儀器，不管是站著、坐著還是什麼姿勢，把關注力放在頭部、喉嚨、胸部，一路往下感知到腳地，覺察身體是否有緊崩或是焦慮，在過程中身體可以獲得慢慢的舒緩。

在身體放鬆後，大腦的思緒會較為清楚，就可以開始思考手邊有什麼事情可以著手。黃柔嘉表示，股票投資者多有著希望累積財富的目標，但這並非一蹴可幾，等到身體放鬆後開始思考有什麼事情可以執行，例如搜集分機市場資訊，或是諮詢相關專業人士的建議。從比較小的事情開始著手，而非根據情緒做決定，同時也可以跟親近的家人、朋友討論，或是股市前輩請教抒發等。

黃柔嘉提醒，金錢的波動容易引發負面情緒，甚至會有想不開的想法，希望遇到負面狀況時，可以多跟親友聯繫，避免覺得自己孤立面對。

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