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行醫寫詩拚社運 曾貴海：作家應全心全力關懷弱勢

中央社／ 台北6日電

醫生詩人曾貴海今天過世，享壽78歲。曾貴海生前曾表示，作家應該先變成一個思想家，全心全力關懷弱勢、尊重生命，才能寫出跟別人不同的作品。

曾貴海是胸腔科醫師、社會運動家與詩人，50多年來書寫不輟，大量寫出對土地、社會的關懷，把詩寫在大地上，更榮獲第15屆「厄瓜多惠夜基國際詩歌節」國際詩人獎，為首次獲此殊榮的亞洲詩人，總統賴清德上任後，聘其為國策顧問。

曾貴海長年投入社會運動，但始終不忘詩人身分，他生前曾表示，儘管這個社會讀詩、出版詩的人不多，但詩仍舊沒有消失，若只能選擇一種身分，「我會選擇當一個詩人」。

曾貴海曾引用德語詩人里爾克的觀念表示，一個真正的詩人要有很多人生經驗，關於民主、國家、地方、語言，也要多旅行、感受自然。曾貴海說：「寫不出詩，是因為你沒有了解事物的核心。」

曾貴海認為，從事社會運動和寫詩並不背離，他更感謝娶了一位不會管他、專心把家庭照顧很好的賢內助，「我沒有存摺，也沒有印章，只好去做社會運動」。曾貴海鼓勵詩人要更勇敢的站出來，「反抗壓迫、不讓我們決定自己命運的人」。

曾貴海說，台灣是多族群語言的島國，形成文學多樣性，因此台灣文學的根必然從島國的土地發芽生長。他提到，「文學是語言的藝術，有語言就有詩，語言創生詩，詩也復活了語言。我試圖傳達台灣文學的心聲，探索台灣人的集體意識和價值觀。」

曾貴海1946年生於屏東佳冬，高雄醫學院醫學系畢業，胸腔內科醫師，曾任高雄市民生醫院內科主任、高雄基督教醫院副院長；他亦曾任衛武營公園促進會長、高雄綠色協會理事長、台灣南社社長、「文學台灣」雜誌社社長、台灣筆會理事長、「笠」詩社社長、鍾理和文教基金會董事長、文學台灣基金會常務理事。

曾貴海1960年代中期開始發表作品，曾獲吳濁流新詩獎、賴和醫療服務獎、高雄市文藝獎、第20屆台灣文學家牛津獎、2017年「第7屆客家終身貢獻獎」。

曾貴海自2000年起，幾乎每年至少出版1本作品，至今23本文集，包括詩集、散文集、評論和歌詞。

曾貴海 詩人

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