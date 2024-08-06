「醫生詩人」曾貴海逝世 管碧玲感念促成衛武營

醫生詩人曾貴海今天凌晨逝世。海洋委員會主委管碧玲表示，曾貴海在她任職高革雄市文化局長推動衛武營兩廳院計畫時，協助她與在地保育團體達成共識，「曾貴海是最支持我、是我最重要的導師」。

海洋委員會主委管碧玲在臉書（FaceBook）發文敬悼台灣客家文學靈魂、醫師曾貴海，驚聞曾貴海辭逝惡耗，感到十分哀痛，「我們萬分不捨，願他安息。」

管碧玲指出，曾貴海對台灣文學發展及高雄市文化發展均貢獻卓著，「葉石濤前輩、曾貴海醫師，都是我從2000年開始為高雄文化行政服務時，最支持我、是我最重要的導師。」

管碧玲表示，在她擔任高雄市文化局長推動衛武營兩廳院計畫時，高雄NGO團體主張要保留衛武營為自然公園，推動衛武營還我土地運動訴求，這也是曾貴海長期理想。

管碧玲指出，推動衛武營藝術中心勢必需要硬體建設，需要曾貴海支持，「這是整個計劃很關鍵的一關」，當時曾貴海願意支持她協助說服生態保育團體支持，「記得當年曾醫師第一時間就答應支持，這是今天衛武營藝術中心誕生的關鍵，我永遠感謝他。」

曾貴海1946年出生屏東，政治、社會運動經歷豐富，具醫師專業及詩人特質，書寫對土地、社會的關懷，屢獲各文學獎無數。