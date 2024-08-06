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夏天中風、心肌梗塞上身 醫：多做一件事降低罹病風險

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
振興醫院心臟血管內科主治醫師劉怡凡表示，18歲以上民眾每年至少要以「722」原則量一次血壓，及早發現才能控制正常的血壓；示意圖。圖／123RF
振興醫院心臟血管內科主治醫師劉怡凡表示，18歲以上民眾每年至少要以「722」原則量一次血壓，及早發現才能控制正常的血壓；示意圖。圖／123RF

衛福部國健署統計，全台約四分之一人口罹患高血壓，超過65歲以上長者更高達三分之二已有高血壓症狀。振興醫院心臟血管內科主治醫師劉怡凡表示，高血壓是造成中風心血管疾病、腎臟病及視網膜病變的高危險因子，許多民眾以為冬季天冷時，才會引起高血壓，其實夏季氣溫上升，血管擴張也會引起血壓的變化。

劉怡凡說，近幾年來，台灣夏季氣溫不斷地攀升，民眾頻繁進出室內冷氣房與室外炎熱環境，容易因為血管不斷收縮與擴張，造成血壓的不穩定。另外，天氣熱也容易造成水份流失，如果沒有適時地補充水份，則會造成血液濃稠，導致血壓升高，進而增加了中風、心肌梗塞的機率

為了及早預防高血壓，應養成每日測量血壓的習慣。劉怡凡建議，每日起床後及入睡前各測量一次，測量前30至60分鐘不宜激烈運動、抽菸、洗澡或食用含咖啡因的食物，建議安靜坐著休息10至15分鐘左右後再行測量。

劉怡凡說，血壓量測可參考722原則，即連續測量7天、一天測量2回，包括起床後及入睡前各1回、每回測量2次，兩回間隔1分鐘測量。

至於何時應開始建立量血壓的習慣，劉怡凡指出，18歲以上至少一年測量一次血壓，40歲以上應定期測量血壓，由於高血壓與遺傳有很大的關聯性，有家族病史的民眾更應注意血壓的變化。

劉怡凡說，世界各國對高血壓定義不同，依「2022台灣高血壓治療指引」，居家血壓值只要高於130／80毫米汞柱就是高血壓；或在醫療院所測量血壓則以140／90毫米汞柱認定為有高血壓，會有此差距是因為民眾在醫院時容易情緒緊張，所造成的血壓測量值偏高。為了掌握血壓的正確性，民眾可以反覆多測量幾次再確認。

最後仍提醒高血壓病人，請務必遵循3C自主管理原則：

一、Check：規律測量血壓，每日固定時段量測血壓。

二、Change：改變生活習慣，建立良好飲食與生活習慣。

三、Control：控制血壓，遵循醫囑規律服藥及定時回診追蹤。

劉怡凡提醒，血壓控制，對維持心血管與腎臟健康來說是非常重要的，藥物治療與健康的生活型態，也都是維持血壓平穩的重要因子。如果有任何三高及心血管疾病的問題，請至心臟科門診進一步諮詢及檢查，才是正確面對疾病的方式。

振興醫院心臟血管內科主治醫師劉怡凡說，高血壓是造成中風、心血管疾病、腎臟病及視網膜病變的高危險因子，夏季氣溫上升，血管擴張也會引起血壓的變化須多注意。圖／振興醫院提供
振興醫院心臟血管內科主治醫師劉怡凡說，高血壓是造成中風、心血管疾病、腎臟病及視網膜病變的高危險因子，夏季氣溫上升，血管擴張也會引起血壓的變化須多注意。圖／振興醫院提供
振興醫院心臟血管內科主治醫師劉怡凡指出，血壓量測可參考722原則，即連續測量7天、一天測量2回，包括起床後及入睡前各1回、每回測量2次，兩回間隔1分鐘測量。圖／振興醫院提供
振興醫院心臟血管內科主治醫師劉怡凡指出，血壓量測可參考722原則，即連續測量7天、一天測量2回，包括起床後及入睡前各1回、每回測量2次，兩回間隔1分鐘測量。圖／振興醫院提供

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