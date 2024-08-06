UCC咖啡旗下品牌出包 食藥署驗出進口產品致癌物超標

美國進口調味醬料又被驗出致癌農藥！衛福部食藥署今天公布，優仕咖啡股份有限公司從美國輸入的「調味鹽」，檢出殘留農藥環氧乙烷4.1ppm，依規定不得檢出，業者近半年內首次違規，到今年年底的邊境檢驗強度將從加強抽批，調整為逐批查驗。

食藥署副署長林金富表示，優仕咖啡股份有限公司（UCC咖啡），從美國輸入的調味鹽（JANE'S KRAZY MIXED-UP SALT），被檢出殘留農藥環氧乙烷4.1ppm，由於環氧乙烷有致癌性，依規定為不得檢出，業者近半年首次違規，違規產品共2.4公斤，已全數退運或銷毀，邊境對業者的檢驗強度，將從現行的20%至50%加強抽批，調高至100%逐批查驗。

由於美國調味醬先前屢次在邊境違規，林金富表示，食藥署從今年1月8日至12月31日，對美國進口調味醬採加強抽批查驗，統計1月29日至7月29日報驗360批，總淨重1681.65公噸，抽驗不合格批數有11批，不合格率為3.1%，不合格重量3.47公噸，違規原因均為環氧乙烷0.1至4.1ppm，之所以常被驗出環氧乙烷，可能因為用於乾燥辛香料的殺蟲熏蒸處理。

針對邊境檢驗不符合案件調控原則，林金富指出，同國別及同貨品分類號列近6個月內查驗不符合達3批以上，且涉3位報驗義務人或3家製造廠者以上，設定查驗抽批機率，近6個月不符合批數達3批至5批，加強抽批查驗20%，6批至7批查驗30%，8批至10批查驗40%，11批以上查驗50%。

林金富表示，同國別及同貨品分類號列近6個月內查逐批查驗驗不符合產品達11批以上、涉5位報驗義務人或5家製造廠以上，且不合格率較前一年同期高，則調整為100%逐批查驗。

食藥署今天公布11項邊境檢驗食品不合格資訊，分別為美國進口調味鹽；泰國進口滷味包；印尼進口白胡椒粉；日本進口蜜柑、鮮葡萄；越南進口白菜、鮮榴槤、鮮苦苣；中國大陸進口塑膠餐盒、紅花椒和苦瓜干。