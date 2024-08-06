氣候變遷對策委員會8日登場…不滿童子賢挺核 楊木火邀童會前辯論

原訂7月25日登場的總統府「氣候變遷對策委員會」第一次會議，因凱米颱風延至8月8日登場，該委員會副召集人、和碩聯合董事長童子賢多次公開強調台灣應將核能列為基載能源選項，拆核四促進會總幹事楊木火指出，為了讓大眾知道核電的危險，要求在氣候變遷對策委員會前和童展開辯論。

總統府「氣候變遷對策委員會」第一次會議8月8日登場，環境部長彭啓明將於該會議上進行「氣候變遷對全球還有台灣的影響衝擊評估」報告，該委員會有7大主軸，包含淨零路徑、綠能、減碳、綠色與數位轉型、永續綠生活、綠色金融及國土永續調適，彭啓明先前也指出，能源議題也有機會在首次委員會上討論。

童子賢近期多次在公開場合重申，台灣應將核能列為基載能源選項，核電與綠電應該共存，且核電發電穩定又降低成本，對減少碳排都會相當幫助，表示會在8月的委員會議上進行陳述。

然而楊木火不只一次要求和童子賢就核電使用議題展開辯論，上周在環境部主辦的「氣候變遷高溫調適對策研討會」，楊木火於中場休息時間便拿著「邀童子賢辯論老舊核二、三廠是否安全、台灣核災損失成本、核四廠廠址是否適合建核電廠」字樣的牌子攔下彭啓明；昨天在「今週刊能源轉型國際論壇」也向國發會主委劉鏡清遞交轉給童的辯論邀請函。

楊木火表示，核電使用茲事體大，因此和總統建議至少在委員會召開前要安排辯論，用科學數據和地震危害評估是最嚴謹的作法，也要求童子賢既然主張續用核電，核二、核三到底安不安全？核廢料要放哪？這些都要讓國人清楚知道。