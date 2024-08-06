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低壓環流逼近將變天！慎防短延時豪雨 未來1周還是熱

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台灣在大低壓帶附近，所以天氣不太穩定，有些地方降雨不限於午後，不過，明顯的降雨還是在中午以後，尤其是在山區。本報資料照片
台灣在大低壓帶附近，所以天氣不太穩定，有些地方降雨不限於午後，不過，明顯的降雨還是在中午以後，尤其是在山區。本報資料照片

未來1周天氣依舊熱，中央氣象署簡任技正伍婉華表示，台灣在大低壓帶附近，所以天氣不太穩定，有些地方降雨不限於午後，不過，明顯的降雨還是在中午以後，尤其是在山區。

伍婉華表示，現在日本南方海面、台灣東方海面是大片的低壓區，其中有幾個小低壓正在成形，其中，靠近台灣東方海面有一個低壓環流，今明兩天往台灣靠近，因為環境的限制，所以發展不會太明顯。可是移動到台灣上空會帶來水氣，造成天氣不穩定。

降雨趨勢，伍婉華表示，清晨到目前為止，在這種低壓環境，很容易因為一些小小的上升運動，造成雲系形成而降雨。今天清晨在彰化、南投就有十幾毫米的時雨量降雨。雖然低壓環流距離台灣還很遠，但是西邊的對流雲系有些已經逐漸接近台灣海面和東北部的陸地，中南部今天也有些雲系在形成。

明天是24節氣的立秋。她說，預估今明兩天東北部、大台北地區斷斷續續下雨，其他各地早上雲量多可見陽光，但是中午以後西半部地區、東半部山區有短暫陣雨或雷雨

伍婉華表示，尤其苗栗以南的山區，嘉義以南的平地，容易出現局部性大雨。中南部山區可能出現短延時的豪雨，中南部的雨今天晚上到明天上午還會下，明天的天氣型態和今天類似，但是明天午後降雨可能不會只在中南部山區，北部山區也有降雨機率。

未來1周降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來1周降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

靠近台灣的低壓今明兩天靠近，伍婉華表示，但是會減弱，周四離開，但離開以後，仍然在大低壓帶的環境中，受到微微西南風的影響，周四以後的降雨在中南部斷斷續續有短暫陣雨或雷雨的機率，中午以後其他各地依舊會有陣雨。這樣的降雨型態，未來1周在中午以後會比較明顯。午後雲系的發展快速，前往山區或溪谷遊憩要注意當地天氣變化。

溫度方面還是熱，伍婉華表示，西半部高溫35至36度左右，東半部、澎湖、金門、馬祖都在33至34度左右，大台北、中南部近山區的平地、花東縱谷可能會有36度以上的高溫。外出適時補充水分，避免熱傷害。

未來1周天氣炎熱。圖／中央氣象署提供
未來1周天氣炎熱。圖／中央氣象署提供

氣象署 豪雨 雷雨 高溫

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