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13公分肝臟腫瘤壓迫心臟 亞大醫3管齊下助他翻轉晚期肝癌

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
考量手術風險極高，評估後採用「好神刀」放射治療設備縮小腫瘤。圖／亞洲大學附屬醫院提供
考量手術風險極高，評估後採用「好神刀」放射治療設備縮小腫瘤。圖／亞洲大學附屬醫院提供

1名79歲婦人近來感覺腹部脹、小腿水腫，爬樓梯總是狂喘不停，就醫後腹部超音波發現長了13公分大的肝臟腫瘤。等進一步安排斷層掃描，又發現腫瘤還壓迫到下腔靜脈及右心房，形成長達7公分的血栓。醫師考量手術風險極高，評估後採用「好神刀」放射治療設備縮小腫瘤，搭配標靶藥物及免疫治療，才控制腫瘤不再惡化。

亞洲大學附屬醫院放射腫瘤科主任王博民說，患者下肢水腫已經好幾個月，甚至「連鞋子都穿不進去」，尤其出現走路狂喘的徵兆，原本以為是心臟出毛病，因此到外院先安排心電圖檢查，但沒有發現異狀，之後轉診到肝膽腸胃科掃腹部超音波，這才發現肝腫瘤已經長到13公分，證實是肝癌末期。

他說，由於肝癌發現時已經是晚期，因此立即安排電腦斷層掃描檢查擴散狀況，發現癌細胞從最底下的肝門靜脈、下腔靜脈，一路爬到右心房，幾乎能塞的都塞住了，可說是肝癌合併血栓病症中最嚴重的情形，也找到了造成腹水、狂喘的元凶。

由於患者年齡偏高，且血栓位置幾乎侵犯整個下心房，若貿然手術，術後恐怕難以支撐。因此決定採用非侵入式的好神刀放射治療對抗癌細胞，以約兩周療程就打通肝門靜脈，右心房血栓長度也明顯變小，僅剩1公分多，大幅改善下肢水腫、猛喘等症狀。之後再搭配標靶藥物及免疫治療，狀況逐漸改善，也讓患者保持抗癌信心。

王博民說，肝癌細胞是少數對於放射治療極為敏感的癌細胞，只要精準控制放射治療的照射劑量，就有機會逐漸殺死癌細胞，且正常組織的細胞也能持續修復，維持基本功能。之後再加上標靶藥物助攻，以及免疫療法的應用免疫檢查點抑制劑抑制作用，也能增強免疫細胞攻擊癌細胞的能力，都是對抗癌症的利器。

他說，針對晚期肝癌的患者，健保已經將標靶藥物合併免疫療法納入健保給付，大大提升晚期肝癌治癒率，只要符合相關條件，也能降低龐大經濟負擔。此外，隨著醫療科技不斷進展，放射治療的武器也愈來愈多樣，包括光子、質子、重粒子等最新醫療儀器，都讓病人燃起求生希望，絕對有機會翻轉晚期肝癌，重啟彩色人生。

亞洲大學附屬醫院放射腫瘤科主任王博民說，肝癌細胞是少數對於放射治療極為敏感的癌細胞，只要精準控制放射治療的照射劑量，就有機會逐漸殺死癌細胞。圖／亞洲大學附屬醫院提供
亞洲大學附屬醫院放射腫瘤科主任王博民說，肝癌細胞是少數對於放射治療極為敏感的癌細胞，只要精準控制放射治療的照射劑量，就有機會逐漸殺死癌細胞。圖／亞洲大學附屬醫院提供

癌細胞 肝癌 腫瘤

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