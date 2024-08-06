太誇張！每公斤飆漲到1000元「難怪香菜不見了」 網哭：不要吃最大

颱風凱米重創中南部蔬菜產區，造成蔬菜批發價格不斷飆漲。有一名網友在臉書社團「爆怨公社」上貼出一組照片並發文抱怨菜價太貴了，從照片中可見，在果菜批發市場裡，芫荽(香菜)每公斤單價1000元，九層塔每公斤單價530元。照片一曝光，立馬引發網友熱議，紛紛驚呼：「嚇死，真的天價啊！」

看到「香菜一公斤1000，九層塔一公斤530」，讓原PO開玩笑地說「吃蚵仔麵線跟老闆說不要蚵仔不要麵線，只要香菜九層塔裝滿」。

照片曝光後，立刻掀起網友們暴動，紛紛留言「颱風過後，菜價超貴的」、「大陸妹一箱10公斤都1600了」、「怎麼那麽貴」、「太扯了啦！這種價錢乾脆不要用不要賣算了」、「政府看到了沒？」、「難怪今早菜攤沒人敢進貨」、「賣菜的老板娘說，明天會更貴」。

還有不少網友表示「難怪，今天去超市架上沒香菜」、「難怪香菜不見了」、「現在很多麵線已經不提供香菜了」、「我自己買苗要自己種香菜了」、「太誇張！九層塔在我家後面跟雜草一樣多」、「幸好我家種了好幾棵、今天才拔來炒烤鴨」。

不過也有網友回應「不要吃最大」、「愛吃又嫌貴，不如自己種看看」、「那麼臭的東西為什麼叫做香菜?」、「每年都是這個時候最貴，偏偏香菜夏天比較不好栽培，真的是綠金」。