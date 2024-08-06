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低壓環伺…它最靠近台灣 粉專：注意午後大雷雨

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
低壓環伺，注意午後大雷雨。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專
低壓環伺，注意午後大雷雨。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專

今、明兩天低氣壓接近，水氣稍增多。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，大低壓帶已經延伸到台灣上空，目前在台灣以東發展出一個擾動93W，「對流滿旺盛的，要稍微注意一下」；󠀠另一個比較年長的擾動91W，則位於日本那霸附近。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，󠀠󠀠這兩個擾動短期內大致原地滯留，󠀠󠀠2、3天後才會往東北轉回去。原則上暫時不會有太大的增強空間，󠀠󠀠「91W看起來要死不活，快被93W取代了」。󠀠

對於台灣天氣影響，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，󠀠󠀠因為低壓相當靠近台灣，󠀠󠀠帶來水氣、增加不穩定度，󠀠󠀠北部、南部、宜蘭全天不定時零星雨，󠀠󠀠尤其午後各地雷陣雨機率高，󠀠󠀠內陸及山區特別注意大雷雨發生。

大雷雨 颱風

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