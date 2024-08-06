新潮流？超商開賣「父愛之花」引發好奇 他解釋緣由：花語是堅強

父親節將至。有一名網友在論壇Dcard上以「超商開始賣蘭花？」為題發文，他表示，發現小七在賣蘭花，因為父親節快到了，「還真的沒聽說過父親節要送蘭花的」，他好奇想問「還是這是一種我沒跟上時代的新潮流嗎？」不過，他感謝「至少提醒我要記得準備父親節了」。貼文一出，引發網友熱議。

原PO透露，今天逛小七的時候，發現櫃檯區放了一些蘭花，有人結帳時順道就買了一束，原來是因為父親節的關係開始賣蘭花，他表示「真的好好奇！真的好好奇！」每年都是在看各種刮鬍刀，今年開始有新選擇了。

文章曝光後，引來網友熱議，多數人認為「還真的沒聽說過有送蘭花這種習俗」、「小七還真的是什麼都有賣欸」、「沒關係，他就算賣康乃馨我也是會買，因為根本沒準備」、「情人節賣玫瑰、母親節賣康乃馨，現在父親節賣蘭花，小七快變成花店了」。

也有不少網友表示「太好了，不是我孤陋寡聞」、「什麼時候父親節要送蘭花了」、「長大才知道只有台灣的父親節在8/8，其他國家都是在六月的第三個星期天」、「我還以為父親節要送太陽花，爸爸像太陽之類的」、「感謝提醒，禮拜四就父親節了」。

不過，也有網友回應解釋「歐美一直都有父親節送蘭花的習俗喔，因為石斛蘭的花語是堅強、慈愛，還有一說是因為石斛蘭的老枝枒會把全部的養分提供給新枝枒，像爸爸照顧小孩一樣」。