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未來10天西北雨明顯 賈新興指「這期間」環境有利颱風生成

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
未來10天高溫悶熱、午後西北雨天氣型態，台中以南易有局部短暫雨。本報資料照片
未來10天高溫悶熱、午後西北雨天氣型態，台中以南易有局部短暫雨。本報資料照片

近期天氣重點，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，未來10天高溫悶熱、午後西北雨天氣型態，台中以南易有局部短暫雨。未來10天菲律賓東方外海至南海一帶，雖無明顯熱帶擾動發展跡象，觀察周五在日本東南方外海熱帶性低氣壓發展的趨勢。預估8月底至10月中旬環境有利颱風生成

明天是24節氣的立秋。賈新興表示，明天至周四深夜至隔天白天，台中以南沿海易有局部短暫雨。其中，明天午後各地有局部短暫陣雨或雷雨。周四基隆、東北角有零星短暫雨，午後各地有局部短暫陣雨。周五至周六，深夜至隔天白天，雲林以南沿海易有局部短暫雨，午後苗栗以南有局部短暫陣雨， 宜花東亦有零星短暫雨。

賈新興表示，周日至下周三台中以南沿海易有局部短暫雨，午後各地有局部短暫陣雨。下周四恆春半島有零星短暫雨，午後桃園以南及宜花東有局部短暫陣雨。

近期有無颱風發展可能？賈新興表示，未來10天菲律賓東方外海至南海一帶，無明顯熱帶擾動發展跡象。觀察周五在日本東南方外海熱帶性低氣壓發展的趨勢。短期氣候趨勢預測顯示，8月下旬起至9月中旬，南海至巴士海峽一帶水氣多，台灣降雨仍以偏少的機率略高。預估8月底至10月中旬，環境有利颱風生成。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

賈新興 颱風

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