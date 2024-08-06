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大型低壓區的小低壓接近還有1特徵 鄭明典：少見

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
不穩定天氣接近。圖／取自中央氣象署網站
不穩定天氣接近。圖／取自中央氣象署網站

「不穩定天氣接近」，中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示，這是比較少見的天氣型態，大型低壓區裡面的小低壓接近，有微弱的旋轉特徵，但是還不到熱帶性低氣壓的強度。預測上這個小低壓會原地消散，但會讓台灣維持一段相對不穩定的天氣型態，午後對流會明顯一些。

中央氣象署表示，今天日本南方海面的低壓帶逐漸靠近，台灣附近水氣增加，環境轉不穩定，在基隆北海岸及大台北地區局部短暫陣雨，午後熱力作用下，在西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨，其中在嘉義以南地區及苗栗以南山區有局部大雨，此外中南部山區有局部豪雨發生的機率，留意強降雨可能伴隨雷擊及強陣風等劇烈天氣，夜晚至清晨中南部地區也有局部短暫陣雨；溫度方面，各地高溫34至35度，感受上較悶熱，外出活動多補充水分。

周三位於日本南方海面的低壓接近台灣，水氣稍增多，環境較不穩定，基隆北海岸及大台北地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨，嘉義以南地區及苗栗以南山區並有局部大雨，中南部山區有局部短延時豪雨發生的機率。夜晚至清晨海陸風影響下，中南部地區亦有局部短暫陣雨。

周四至下周一低壓逐漸遠離，台灣附近仍維持低壓帶的環境，風場為微弱的西南風，水氣偏多，中南部地區有不定時的短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

13日至15日各地為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，清晨至上午間中南部地區有局部短暫陣雨；台灣附近至日本南方海面為大低壓帶環境，未來是否有熱帶系統發展，氣象署持續密切觀察。

基隆 日本

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