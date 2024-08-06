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留意大雷雨！近期不排除颱風生成 專家指往日本一帶移動機會較高

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天起一直到周五，留意局部大雷雨發生的情況，尤其中部以南的山區，午後旺盛熱對流發展起來，甚至會有短時大雨或豪雨出現的可能性。本報資料照片
今天起一直到周五，留意局部大雷雨發生的情況，尤其中部以南的山區，午後旺盛熱對流發展起來，甚至會有短時大雨或豪雨出現的可能性。本報資料照片

昨天開始午後雷雨的發展變得較為明顯，天氣風險公司氣象部經理吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，今天低氣壓擾動離台灣又更接近了一些，低壓中心大概就在琉球群島一帶，雖然它的發展條件並不好，還不至於增強為颱風，不過它的靠近將會讓台灣上空的大氣環境持續不穩定。

他說，今天起一直到周五，留意局部大雷雨發生的情況，尤其中部以南的山區，午後旺盛熱對流發展起來，甚至會有短時大雨或豪雨出現的可能性，中部以北山區也可能有局部短時大雨機會，山區的熱對流發展往平地擴散後，平地局部地區也會有較大雨勢，甚持續到夜間、清晨有局部降雨發生，山區、溪流邊活動注意天氣變化。

溫度方面，吳聖宇表示，持續炎熱，還沒有下雨前，各地白天高溫普遍有33-35度，局部區域有機會來到36度或以上，戶外活動注意防曬、防中暑。

周末天氣部分，吳聖宇表示，台灣東邊的低氣壓有逐漸減弱並且向東移動的趨勢，慢慢併回東側大範圍的低壓環流中，隨著低氣壓遠離，台灣附近又會回到太平洋高壓外圍偏南到西南風環境內，迎風面的中部以南沿海地區夜晚清晨有局部短暫陣雨，其他地方則還是會有局部午後熱對流雷雨機會，整體雨勢較為減小一些，有可能出現局部短時較大雨勢，尤其是山區熱對流發展的時候，安排戶外活動仍要注意午後的天氣變化。溫度方面還是偏高，各地白天高溫33-35度或以上。

至於短時間內有沒有颱風出現？吳聖宇表示，在台灣以東、日本以南的大範圍低壓區內確實有擾動在發展，也不排除其中會有熱帶低壓或颱風發展起來的機會。但是依照目前的預報來看，在太平洋高壓比較弱勢的情況下，擾動發展起來後往日本一帶移動的機會較高，直接往台灣靠近的機會較小。至少本周內應該都還不必擔心會有颱風影響台灣，後續預報的變化持續觀察。

大雷雨 防曬 颱風 高溫

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