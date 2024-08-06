午後大雷雨 觀察2熱帶擾動是否成颱 吳德榮曝對台影響

今、明兩天低氣壓接近，水氣稍增多，氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，清晨西南風與陸風輻合，西南部偶有局部短暫陣雨；熱帶擾動接近又向東離開、致使水氣增多，大氣不穩定度提高，午後強對流發展，擴展至山區及部分平地，有大雷雨發生的機率。

今天仍晴朗偏熱，氣溫部分，吳德榮表示，今天至周五最高氣溫稍降至36度左右，今天北部23至36度，中部25至36度，南部24至36度，東部23至35度。

至於有無颱風發展可能，吳德榮表示，美國模式（GEFS）系集模擬顯示，距離較近的熱帶擾動，模擬路徑向西，朝台灣前進，尚未明顯發展、且在琉球南方、即轉向偏東遠離。另外1個熱帶擾動在大低壓環流（季風環流）的東側，有發展成輕颱的機率，偏北前進，經日本東方海面，脫離大低壓環流；對皆台灣無威脅。模式模擬將繼續調整，應持續觀察。