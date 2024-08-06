護師夜班獎勵 1小時十多元惹眾怒

拍痰、打針、餵藥、監控生理數據，加護病房護理師工作忙碌，原以為衛福部夜班獎勵金措施上路後，能夠提振士氣，不料，多名醫學中心護理師抱怨，最近拿到上半年補助，結果一班多拿九十五元，平均一小時補貼十一點八元。衛福部護照司表示，今年針對特殊單位夜班津貼僅爭取到十三億元，經費確實不夠，還請各醫院公開、公平地分配獎勵金。

衛福部年初推出「全民健康保險強化住院護理照護量能方案」，共編列四十億元，其中二十七億元為「急性一般病床及急性精神病床」護理師夜班獎勵金，發放金額明確，例如，醫學中心大夜班一千元、小夜班六百元。

護理師護士公會全聯會副理事長馬淑清表示，另十三億元用於加護病房、急診室、手術室等其他需輪值夜班單位護理人員，衛福部並未擬定分配方式，而由各家醫院自行決定。最近許多急診、加護病房等護理師收到上半年獎勵金，金額之少，引發眾怒。

在某醫學中心加護病房的護理師說，上半年共值勤十六個小夜班、八十七個大夜班，卻只領到一萬三七九○元，平均一小時僅十六點七元，但在一般病房晚班護理師卻領到九萬六六○○元，相差七倍。

南部某區域醫院加護病房、急診護理師平均一班（八小時）獲得九十五元津貼，平均一小時僅十一點八元。另有急診護理師值勤一班僅多拿到一三三點八元，平均每小時十六點七元。

台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳表示，急性一般病床、特殊單位等夜班獎勵金相差甚遠，確實讓急診、加護病房等特殊單位護理師感覺不公平，遭被羞辱，宛如變相被醫院逼走。

護理及健康照護司司長蔡淑鳳表示，已擬妥三大解決方案，首先，呼籲各層級醫院應公開特殊單位獎勵金分配計算方式；其次衛福部將持續爭取預算；再者，明年獎勵金發放前會與相關單位討論，解決人力短缺的系統性問題。