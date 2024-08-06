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健康你我他／騙我千萬退休金 老同事徹底消失

聯合報／ 文／宋玉澄（桃園龍潭）
畢生的積蓄與退休金，都被詐騙。圖／宋玉澄提供
畢生的積蓄與退休金，都被詐騙。圖／宋玉澄提供

我的願望不高，退休後能在山野擁有一座自己的小屋。因此，告誡自己不要生活奢靡，不做非分的想望，也不做力有不逮的事；腳踏實地一磚一瓦的存錢，想像努力後就能優閒高雅的度過餘生，讓生命最後能像美麗的晚霞。

結果晚霞沒來，等到的卻是烏雲密布，間或噩夢連連。10餘年來，我一直反省本分又不貪的我，到底做錯了什麼？招來老天如此的懲罰。

故事發生在原本並不熟悉的同事A，因有相似的退休計畫而日漸走近。A說在桃園龍潭有一塊山坡地，她心儀已久，理想是蓋幾棟小木屋，自住或出租，土地持分，租金共享，不偷不搶不騙，是退休人員守財、理財又保守的方式。A興奮地分享：「妳看，建築圖都有了。問題是我手上加退休金只有一千萬元，如果妳也投入一千萬元，案子就可以順利進行了。」

勘查了山坡地，也考慮了幾天，加上都是20多年的老同事，連與A的合約都沒有簽，就急忙申請退休。拿到退休金及存款後，A給了我一個大大燦笑，及一句話：「一切都會沒問題。」

然後，問題就開始了。A失蹤了，徹底的在台灣消失了，或有她的消息或下落，奔忙跑去都是一場空。慘的是我的一千萬元，那是畢生的積蓄與退休金，是我日後生活的最後糧草。我恨A、也怨我，更罵老天：為何對一個老實人如此殘忍。

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