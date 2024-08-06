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缺銜接交通 幸福巴士空駛率高

聯合報／ 記者周湘芸／台北報導
交通部近年推動幸福巴士、幸福小黃和「噗噗共乘」，依然無法滿足長者需求，許多長者繼續騎車或開車，導致交通安全風險增加。本報資料照片
交通部近年推動幸福巴士、幸福小黃和「噗噗共乘」，依然無法滿足長者需求，許多長者繼續騎車或開車，導致交通安全風險增加。本報資料照片

交通部公路局為滿足偏鄉交通需求，鼓勵地方政府辦理幸福巴士（小黃）等多元公共運輸服務，提供購車及基礎營運費用補助，但審計部最新決算報告指出，去年度獲補助的幸福巴士（小黃）中，有七十三條路線空駛率逾五成、二六一條客座利用率不到五成，與實踐偏鄉交通正義原意未盡相符。

決算報告表示，幸福巴士（小黃）路線因行駛班次時間未能符合民眾期待，以嘉義縣阿里山鄉公所營運「幸福阿里山一路」為例，每天僅四班次，若欲從茶山前往嘉義市區，抵達後需再等逾兩個小時才有銜接公車；返程的末班車更無其他公共運輸可銜接。

長期關注偏鄉交通的逢甲大學公共事務與社會創新碩士學位學程特聘教授侯勝宗也說，交通部公共運輸政策都以定班、定線、定點規律性輸送，但到地廣人稀的偏鄉就會被認為不好用，可能是時間無法配合、沒有銜接交通、無法跨區使用等。由於幸福巴士（小黃）只要有開車，政府就會補助，導致不少路線空駛率高，應該以需求創造供給，有服務才給補助。

審計部則建議，應強化目標客群需求調查，或參考花東地區噗噗共乘以社工蹲點模式訪查搭乘需求，並依需求人次擇選適切車型，兼採彈性或預約等多元公共運輸服務模式。

交通部表示，為提升客座利用情形，地方政府已利用文化健康站、村里活動中心等蒐集居民旅運資訊，部分市縣也參考噗噗共乘蹲點模式盤點需求，以規畫適切路線。另公路局已透過空駛率大於五十％、平均每班載客數低於一人、人均補助金額高於三五○元等三項指標，擇選七十條營運績效較差路線逐步輔導改善。

偏鄉 公共運輸 巴士

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