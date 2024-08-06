長者交通死傷增 審計部：偏鄉公車不足

偏鄉高齡者搭乘公共運輸，除面臨上下公車搭乘障礙，居住在山地，更加劇步行移動困難，不少人寧可冒險騎車或開車。根據交通部統計，近十年六十五歲以上長者道路交通事故死傷人數，自二○一四年的三點九萬人成長至去年七點三萬人，增加逾八成，其中無照駕駛死傷也從四八九二人，倍增至去年一萬○二一三人，均創新高。

為解決偏鄉交通問題，交通部近年陸續推動幸福巴士、幸福小黃和「噗噗共乘」，另有公共運輸計畫予以補助，但審計部最新決算報告指出，因偏鄉公車普遍班次過少、班距過長或轉乘不便，無法滿足長者乘車需求，僅能仰賴他人開車接送，甚至無照仍選擇繼續使用私有運具，導致道路交通安全風險增加。

決算報告進一步分析，截至去年底，我國符合準極限村落（五十五歲以上人口占五十％以上）有三一八個村里，其中位於偏鄉者有一一一個村里，公共運輸涵蓋率未達目標值九十一％者有五十個村里，占四十五點○五％，涵蓋率未達五成者更有十個村里，而當地人口年齡已屆普通駕駛執照有效期限（七十五歲）者均逾一成。

此外，非偏鄉也有逾五成村里公共運輸涵蓋率未達目標值，涵蓋率未達五成者也有二十八個村里，但因戶籍人口密度未符內政部偏遠地區定義，導致未列入公運計畫偏鄉公共運輸服務改善範圍。

另比對衛生福利部中央健康保險署、中華民國醫師公會全國聯合會資料，發現有七十七個公共運輸涵蓋率低於目標值的準極限村落，位於全民健康保險醫療資源缺乏地區，其中三十一個準極限村落所屬鄉鎮區僅有一名醫師能提供診療服務，凸顯高齡長者有赴外地就醫交通需求。

對此，交通部表示，公路局將函請地方政府將人口老化程度、高齡者交通事故熱區及醫療資源布建情形，納入公共運輸服務改善規畫參考。針對偏鄉無公共運輸服務的村里，地方政府可依當地民眾需求規畫公共運輸系統及整體路網，提報公運計畫申請補助。

交通部也說，對於已有幸福巴士，但公共運輸涵蓋率未達目標值的地區，將輔導轉型彈性服務模式，以符合民眾實際搭乘需求。