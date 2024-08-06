聽新聞
test
0:00 / 0:00

長者交通死傷增 審計部：偏鄉公車不足

聯合報／ 記者周湘芸／台北報導
南投縣試辦計程車派遣站，透過到府接送，提供偏鄉長者交通需求。圖／南投縣政府提供
南投縣試辦計程車派遣站，透過到府接送，提供偏鄉長者交通需求。圖／南投縣政府提供

偏鄉高齡者搭乘公共運輸，除面臨上下公車搭乘障礙，居住在山地，更加劇步行移動困難，不少人寧可冒險騎車或開車。根據交通部統計，近十年六十五歲以上長者道路交通事故死傷人數，自二○一四年的三點九萬人成長至去年七點三萬人，增加逾八成，其中無照駕駛死傷也從四八九二人，倍增至去年一萬○二一三人，均創新高。

為解決偏鄉交通問題，交通部近年陸續推動幸福巴士、幸福小黃和「噗噗共乘」，另有公共運輸計畫予以補助，但審計部最新決算報告指出，因偏鄉公車普遍班次過少、班距過長或轉乘不便，無法滿足長者乘車需求，僅能仰賴他人開車接送，甚至無照仍選擇繼續使用私有運具，導致道路交通安全風險增加。

決算報告進一步分析，截至去年底，我國符合準極限村落（五十五歲以上人口占五十％以上）有三一八個村里，其中位於偏鄉者有一一一個村里，公共運輸涵蓋率未達目標值九十一％者有五十個村里，占四十五點○五％，涵蓋率未達五成者更有十個村里，而當地人口年齡已屆普通駕駛執照有效期限（七十五歲）者均逾一成。

此外，非偏鄉也有逾五成村里公共運輸涵蓋率未達目標值，涵蓋率未達五成者也有二十八個村里，但因戶籍人口密度未符內政部偏遠地區定義，導致未列入公運計畫偏鄉公共運輸服務改善範圍。

另比對衛生福利部中央健康保險署、中華民國醫師公會全國聯合會資料，發現有七十七個公共運輸涵蓋率低於目標值的準極限村落，位於全民健康保險醫療資源缺乏地區，其中三十一個準極限村落所屬鄉鎮區僅有一名醫師能提供診療服務，凸顯高齡長者有赴外地就醫交通需求。

對此，交通部表示，公路局將函請地方政府將人口老化程度、高齡者交通事故熱區及醫療資源布建情形，納入公共運輸服務改善規畫參考。針對偏鄉無公共運輸服務的村里，地方政府可依當地民眾需求規畫公共運輸系統及整體路網，提報公運計畫申請補助。

交通部也說，對於已有幸福巴士，但公共運輸涵蓋率未達目標值的地區，將輔導轉型彈性服務模式，以符合民眾實際搭乘需求。

交通部 偏鄉 公共運輸

延伸閱讀

影／對陸出口3年衰退6億美元 許淑華喊話中央籲正視

審計部報告／足球六年計畫掉漆 男足世界排名仍在後段

課稅新制效應…高股利所得族 繳稅變少了

9.6億變20億！海軍新建港勤拖船經費翻倍 審計部批國防部

相關新聞

長者交通死傷增 審計部：偏鄉公車不足

偏鄉高齡者搭乘公共運輸，除面臨上下公車搭乘障礙，居住在山地，更加劇步行移動困難，不少人寧可冒險騎車或開車。根據交通部統計...

缺銜接交通 幸福巴士空駛率高

交通部公路局為滿足偏鄉交通需求，鼓勵地方政府辦理幸福巴士（小黃）等多元公共運輸服務，提供購車及基礎營運費用補助，但審計部...

護師夜班獎勵 1小時十多元惹眾怒

拍痰、打針、餵藥、監控生理數據，加護病房護理師工作忙碌，原以為衛福部夜班獎勵金措施上路後，能夠提振士氣，不料，多名醫學中...

元氣最愛問／反應慢誤認失智 白內障惹的禍

一位長輩本來很喜歡跟人互動，卻漸漸不愛出門、反應變慢，家人以為是失智症徵兆，但一次長輩因眼睛不舒服掛了眼科門診，確診是白內障，沒想到手術治療後，整個人像是重新啟動，不但恢復社交活動，還能騎腳踏車出門，家人都鬆了一口氣。賴旗俊表示，這名病患是因為視力變差，才會反應很慢，根本不是失智症。

近3成癌症帶有MYC基因 國衛院找出新藥 讓癌細胞凋亡

癌症連續42年居十大死因首位，研究發現，肺癌、肝癌、乳癌等常見癌症近3成帶有MYC基因擴增或表現變異，會讓癌細胞快速生長...

毒癮兒少缺家庭陪伴 4招補破網

有錢人家才能給孩子家庭支持嗎？答案是否定的。大家都知道在教養孩子過程中精神生活重於物質生活，但是在重視外表光鮮亮麗的社會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。