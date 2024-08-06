毒癮兒少缺家庭陪伴 4招補破網

有錢人家才能給孩子家庭支持嗎？答案是否定的。大家都知道在教養孩子過程中精神生活重於物質生活，但是在重視外表光鮮亮麗的社會風氣下，家長們迫於周遭同伴的比較心理，往往棄守原則，努力爭取時間心思增加家庭收入，滿足孩子的物質需求，忽略了孩子們心中最大的渴望─陪我玩。

最近一項有關毒癮兒少問題的研究指出，有7成毒癮兒少具有身心問題，根本原因與家庭支持系統破碎有關，若無法改善兒少身心課題，兒少毒癮問題將不斷陷於循環，歸根究柢在於家庭支持不足。

除了社福資源支援家庭經濟不足外，家長有4大可以努力的空間：

1.早期發現、早期治療：研究顯示，近7成具身心狀況的藥毒癮兒少，最高比率為注意力不足過動症（ADHD），占比約4成，次高是憂鬱症約3成，這些孩子的身心變化，必須父母長時間陪伴才能發現異常，近年政府投入很多經費在早期篩選個案，大多有健保給付，家長可多加利用。

2.家庭儀式感：家長必須花很多時間好好陪小孩，且和小孩一起做他們喜歡的事，小孩跟你在一起時才會開心，你也可以因此得到滿足，例如一起慶祝小孩的生日，不花大錢買蛋糕，煮麵線配紅蛋，外面買不到的就很稀罕，發揮創意過節，重要的是心意。

3.家長情緒管理：家長白天在外打拚事業不容易，工作壓力應該在走進家門前設法紓解，別帶回家影響家人，如果將工作壓力帶回家，導致家庭氣氛不佳，或與家人因細故發生衝突，豈不是前功盡棄，要想辦法做好情緒管理。

4.建立社交網絡：與學校老師或其他家長的橫向聯繫也很重要，眾人一起關心孩子，可以達到預防的效果。孩子在學校與同儕的關係或是老師上課時觀察到的兒少表現，都是家長工作忙碌之餘的眼線，學校有活動時家長盡量不缺席，這也是讓孩子知道家長很在乎他的一種表現。

現代社會對孩子的教養方式和傳統社會有很大的不同，每個孩子都是家長的心肝寶貝，須花時間下功夫在他們身上才能看到孩子長大的喜悅和滿足，所幸家長們不孤單，社區中有很多資源可以善加利用。