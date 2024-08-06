近3成癌症帶有MYC基因 國衛院找出新藥 讓癌細胞凋亡

癌症連續42年居十大死因首位，研究發現，肺癌、肝癌、乳癌等常見癌症近3成帶有MYC基因擴增或表現變異，會讓癌細胞快速生長、術後復發率也高，造成病患整體存活率下降。國衛院發現可促進MYC癌症驅動蛋白質降解的標靶新藥，能阻止蛋白質失控，對於癌症治療有相當大助益。

國衛院長司徒惠康表示，全球罹癌人數快速增長，據美國癌症醫學會統計，2020年全球約1810萬人罹癌、980萬人因癌症死亡，死亡率逾5成。預估2040年全球罹癌人數將達2800萬人、死亡人數約1620萬人。

全球致力於癌症治療技術、新藥開發，對癌症控制應該更好才對，卻因癌細胞突變，可能導致藥物無法繼續發揮作用，目前許多標靶藥物皆針對癌細胞特殊基因變異進行治療，但癌症基因變異的MYC、MYCN尚無標靶治療藥物。

國衛院生技與藥物研究所研究員紀雅惠表示，癌細胞為了大量複製生長，利用糖酵解作用獲得較一般細胞生長所需更多的能量與原料，而MYC蛋白質的功能就是作為轉錄因子，協助轉錄生成許多細胞，進行糖酵解作用所需要的酵素；約28%常見癌症帶有MYC致癌基因擴增，例如肺癌、肝癌、乳癌、淋巴癌、攝護腺癌、子宮內膜癌等。

紀雅惠提到，要餓死癌細胞，首先要阻斷致癌基因MYC的表現，雖然科學家都知道這個機制，但MYC蛋白質結構至今仍無法解出，很難針對此蛋白質結構設計小分子化合物來抑制基因擴增。

國衛院生技與藥物研究所團隊利用極光激酶A穩定MYC蛋白質的特性，設計小分子化合物破壞兩個蛋白質之間的結合力，造成MYC蛋白質可以被帶入細胞的蛋白酶體進行降解，進而發現候選發展藥物DBPR728小分子口服激酶抑制劑，可促進腫瘤內MYC癌症驅動蛋白質降解，抑制腫瘤進行糖酵解作用，促使癌細胞凋亡。

透過多種具MYC基因擴增或高表達的異種移植腫瘤的小鼠動物模式，像小細胞肺癌、三陰性乳癌、肝癌、髓母細胞瘤等，皆證實可造成腫瘤消退，部分異種移植腫瘤在停藥後3個月內，未發現復發。