抽查高樓層建築物 內政部赴新北市聯合督導稽查

內政部次長吳堂安今天率國土署、消防署啟動高樓層建築物公安聯合督導稽查，結合新北市政府工務局、消防局抽查3處高層建築物，對於不符合規定場所，要求地方政府應依法處分。

內政部晚間透過新聞稿表示，繼6月11日及7月8日到新竹縣及桃園市，聯合督導建築物公共及消防安全後，吳堂安今天與新北市政府工務局、消防局抽查3處高層建築物。

內政部說，今天針對建築物公共安全申報及消防設備檢修申報執行情形進行稽查，強化民眾危機意識，要求所有權人定期辦理公安申報，並要求地方政府依相關規定辦理，對於不符合規定場所依法處分。

內政部指出，新北市政府目前就高層集合住宅部分，尚有121處公安申報列有缺失，應儘速要求上述場所完成改善。其中公安申報檢查項目的直通樓梯，是建築物重要的防火避難動線，依法應確實維護合法使用與構造設備安全。

內政部說，這次督導抽查去年度應辦公安或消防申報有缺失且未完成改善案件，在現場發現有排煙室堆放桌椅、雜物、自行增設鐵捲門、變更梯間構造，或使用裝修材料不符、現況使用不符使用執照規定、排煙設備風量不足等情形，都有影響公共安全的疑慮。

內政部表示，請新北市政府應確實依有關法規要求改善，如有未依規定維護建築物合法使用與其構造及設備安全，或未辦理申報者，應依建築法及消防法等規定進行限期改善或裁罰，以維護居住環境及生命安全。

內政部表示，為加強場所管理、提升安檢效能，新北市政府建立與運用火災風險模型，有效計算安檢人力及地區場所風險管理最大化，內政部予以肯定，可供各縣市政府借鏡運用參考。