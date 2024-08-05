快訊

奧運體操／掉槓後以為無緣奪牌 唐嘉鴻並列銅牌也傻眼

美股道瓊開盤一度狂瀉千點 台積電ADR重挫4%、輝達暴跌5%

抽查高樓層建築物 內政部赴新北市聯合督導稽查

中央社／ 台北5日電

內政部次長吳堂安今天率國土署、消防署啟動高樓層建築物公安聯合督導稽查，結合新北市政府工務局、消防局抽查3處高層建築物，對於不符合規定場所，要求地方政府應依法處分。

內政部晚間透過新聞稿表示，繼6月11日及7月8日到新竹縣及桃園市，聯合督導建築物公共及消防安全後，吳堂安今天與新北市政府工務局、消防局抽查3處高層建築物。

內政部說，今天針對建築物公共安全申報及消防設備檢修申報執行情形進行稽查，強化民眾危機意識，要求所有權人定期辦理公安申報，並要求地方政府依相關規定辦理，對於不符合規定場所依法處分。

內政部指出，新北市政府目前就高層集合住宅部分，尚有121處公安申報列有缺失，應儘速要求上述場所完成改善。其中公安申報檢查項目的直通樓梯，是建築物重要的防火避難動線，依法應確實維護合法使用與構造設備安全。

內政部說，這次督導抽查去年度應辦公安或消防申報有缺失且未完成改善案件，在現場發現有排煙室堆放桌椅、雜物、自行增設鐵捲門、變更梯間構造，或使用裝修材料不符、現況使用不符使用執照規定、排煙設備風量不足等情形，都有影響公共安全的疑慮。

內政部表示，請新北市政府應確實依有關法規要求改善，如有未依規定維護建築物合法使用與其構造及設備安全，或未辦理申報者，應依建築法及消防法等規定進行限期改善或裁罰，以維護居住環境及生命安全。

內政部表示，為加強場所管理、提升安檢效能，新北市政府建立與運用火災風險模型，有效計算安檢人力及地區場所風險管理最大化，內政部予以肯定，可供各縣市政府借鏡運用參考。

內政部 建築

延伸閱讀

服務熱情不變 新北議員張錦豪服務處搬新家

七月初一「鬼門開」…新北市推動普度新文化 紙錢不必自己燒

男獨攀土城火焰山突肢體麻痺 消防爬30分鐘救援…見他臉色蒼白

通用計程車僅159輛 新北市：復康巴士是主力

相關新聞

急診夜班獎勵時薪不到10元！ 衛福部認經費不足

衛福部去年推出「全民健康保險強化住院護理照護量能方案」，今年給予護理師夜班獎勵金，但許多醫院急診、加護病房護理師表示領到...

獎勵金差一般病房7倍！ 急診護理師：感覺被羞辱

針對特殊單位護理師抱怨衛福部發給獎勵金不如一般病房，台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳指出，急性一般病床護理師夜班獎勵金與特...

影／南投走山…千萬民宅成「傾斜屋」 屋主心酸

受凱米颱風影響，灌進驚人雨量，南投國姓竹坑巷山區出現走山情形，當地有民宅因此下陷逾3米深，房屋嚴重傾斜，已無法住人，屋主...

2024台灣美食展今落幕 4天進場人次突破10萬人

台灣美食展今落幕，統計4天進場觀展共高達10萬4575人次，較去年成長5.23％，各展館有約240位廚師與職人共襄盛舉，...

台灣科技進步環保產業要跟上 彭啟明連說3次：這點最重要

環境部今在彰化縣員林市舉辦垃圾強制分類策勵營，各縣市環保局清潔隊長、相關業務人員50多人參加；部長彭啟明說，台灣半導體、...

雙和醫院新書發表 蘇貞昌感慨回顧荒丘變醫學中心

衛福部立雙和醫院今舉行新書發表會，回顧雙和醫院從山丘走到今天醫學中心，行政院前院長蘇貞昌今出席並表示，當年透過與中央協調...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。