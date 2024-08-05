茶改場「臺灣橙茶」新製程 散發獨特花果香

中央社／ 台北5日電

繼民國97年推出「紅烏龍茶」製程，時隔16年，農業部茶改場推出「臺灣橙茶」新茶類製程，以此製成的新茶類散發獨特花果香氣，口感清爽圓潤，風味多元，省工且低碳。

農業部茶及飲料作物改良場今天發布資訊指出，3日為茶改場場慶暨機關開放日活動，當天現場正式推出「臺灣橙茶」，此為97年推出「紅烏龍茶」製程後，時隔16年推出的新茶類製程。

關於「臺灣橙茶」製程，茶改場長蘇宗振說，有3大特色。茶改場說明，此製程以機採茶菁作為原料，利用長時間萎凋，加上靜置不攪拌，取代費時費力的茶菁攪拌過程，可達省工目的。

其次，輔以低程度炒菁、揉捻整型，再於陰乾控制茶葉發酵達穩定品質後，以烘箱乾燥，可減少能源的使用，具低碳特色。經此製程所製作的新茶類，散發出獨特的花果香氣，口感清爽圓潤，風味多元。

茶改場慶活動現場的民眾也給予正面評價，茶改場指出，民眾對「臺灣橙茶」做成的茶品富含梔子花、野薑花、芭樂、梨子、橄欖與柑橘等花果香氣，並具有蔗糖甜香及青草、薄荷清香，以及甘甜圓潤的滋味，多表示喜愛；已有單位洽詢，可能朝特色茶方向發展。

茶改場公開化學分析佐證 ，「臺灣橙茶」在茶湯總可溶分、總游離胺基酸、總還原糖、總多元酚等成分上，都高於對照組的傳統白茶，且揮發性成分中的花香及果香化合物顯著較高，驗證具有新風味特點。

農業部

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