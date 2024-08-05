農民中暑職災給付已29件 農業部籲避開高溫時段作業

中央社／ 台北5日電

農業部今天表示，農民職業災害保險從民國107年開辦，至112年累計29件因熱痙攣等情況申請保險給付，其中5件死亡，提醒農作避開上午10時到下午2時高溫時段。

農業部發布新聞指出，位處亞熱帶的台灣夏季高溫濕熱，農業工作多在戶外，溫室內也會有蓄熱情形發生，提醒農民農作避開上午10時到下午2時高溫時段。

農業部表示，農民職業災害保險自107年11月1日起開辦，每年夏季都有農民因中暑、熱痙攣或熱衰竭申請保險給付，至112年底累計29件，包含5件死亡案例。

高溫持續，農業部提醒農民注意氣象預報，掌握氣溫資訊，夏季農作時要穿輕便、淺色、透氣衣物，穿戴遮陽防曬裝備，隨時到陰涼處休息、補充水分，有身體不適或疑似熱疾病症狀出現時，應立即停止作業，告知夥伴或通知家人，必要時就醫治療。

農業部 農民 高溫

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