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影／南投走山…千萬民宅成「傾斜屋」 屋主心酸
受凱米颱風影響，灌進驚人雨量，南投國姓竹坑巷山區出現走山情形，當地有民宅因此下陷逾3米深，房屋嚴重傾斜，已無法住人，屋主欲哭無淚。公所已通報縣府會勘，縣府將協助災後事宜，並籲有類似狀況可通知公所彙報縣府協助處理。
國姓鄉公所指出，凱米颱風帶進驚人雨量，至今仍陸續有災情傳出，其中鄉道投82線、國姓村竹坑巷一帶走山，部分道路塌陷中斷，當地一棟2層樓透天厝也地基遭沖刷掏空，導致房屋持續下陷、傾斜，受災戶只能緊急撤離，以確保安全。
受災的吳姓屋主今返家查看災況，看到自己花了上千萬元購置，才住了4年的，如今已下陷深達3、4米，房子更嚴重向右側傾斜，且傾斜角度不斷擴大，人進到屋內無法維持平衡，更無結構安全可言，根本無法住人，不禁悲從中來。
吳姓屋主說，他原本在台中任教職，4年前退休移居國姓，拿老本並貸款在竹坑巷購屋，安享晚年，沒想到卻碰上風災，如今房屋傾斜不能住了，他跟家人無家可歸，還有數百萬元貸款要支付，不知道以後該怎麼辦，可能得回職場工作還款。
國姓鄉公所表示，已通報縣府工務處會勘，發現該處滑動下陷嚴重，考量安全須先穩固下方坡腳處，但復建工法仍要進一步評估。縣府表示，現先由公所進行災後防治處理，會勘後依現況規畫處置，有類似狀況可通知公所呈報縣府協助處理。
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