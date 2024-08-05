台灣科技進步環保產業要跟上 彭啟明連說3次：這點最重要

環境部今在彰化縣員林市舉辦垃圾強制分類策勵營，各縣市環保局清潔隊長、相關業務人員50多人參加；部長彭啟明說，台灣半導體、科技產業進步，資源回收循環體系不但沒跟上還處於崩壞中，垃圾量增加依賴焚燒，他認為環境產業應該很有效率，最重要的就是從垃圾分類做起。

環境部資源循環署回收促進科指出，新冠疫情期間沒強制垃圾分類，民眾宅在家使得外送大增，一方面外送產生的垃圾量多了，民眾也漸養成不分類垃圾的習慣，疫後生活回歸正常，必須重新提醒民眾落實垃圾分類，今請彰化縣和台南市的環保局經驗分享，各縣市相關業務人員意見交流，明（6日）將觀摩彰化縣溪州焚化廠，了解彰化縣的破袋檢查、記點、退運等措施。

彭啟明表示，他就任環境部長未滿3個月，向基層環保人員學習，參觀很多垃圾山，垃圾山臭不可聞都因夾雜廚餘腐爛，未落實垃圾分類所致，台灣進步過程中，半導體、科技產業一直進步，卻忽略資源循環再利用這一區塊，使這產業體系有點崩壞，他與環境部主管參觀最基層的塑膠回收體系、塑膠分解再製工廠，看到打造循環體系很重要，如果要再向前走20年且走得更順，需有新方法且帶入新工具。

彭啟明談到30年前前環保署長簡又新任內推出外星寶寶回收桶，環境部要推出2.0版的環保文化運動，重新啟動垃圾分類，若要做好必須不斷教育，次數不嫌多，彭啟明告訴全場，「如果需要我宣導，我很樂意出席。」

他舉例清除菸蒂，很多民眾感謝環境部注意到這件小事，也有民眾感謝環境部注意到垃圾山，並表明自己「都有做垃圾分類，很環保。」彭啟明說，這代表大家做環保都很有功德，當台灣GDP提高，環保產業應跟著進步且很有效率，不要依賴焚燒，當然最重要前提是做好垃圾分類。