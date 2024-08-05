台灣科技進步環保產業要跟上 彭啟明連說3次：這點最重要
環境部今在彰化縣員林市舉辦垃圾強制分類策勵營，各縣市環保局清潔隊長、相關業務人員50多人參加；部長彭啟明說，台灣半導體、科技產業進步，資源回收循環體系不但沒跟上還處於崩壞中，垃圾量增加依賴焚燒，他認為環境產業應該很有效率，最重要的就是從垃圾分類做起。
環境部資源循環署回收促進科指出，新冠疫情期間沒強制垃圾分類，民眾宅在家使得外送大增，一方面外送產生的垃圾量多了，民眾也漸養成不分類垃圾的習慣，疫後生活回歸正常，必須重新提醒民眾落實垃圾分類，今請彰化縣和台南市的環保局經驗分享，各縣市相關業務人員意見交流，明（6日）將觀摩彰化縣溪州焚化廠，了解彰化縣的破袋檢查、記點、退運等措施。
彭啟明表示，他就任環境部長未滿3個月，向基層環保人員學習，參觀很多垃圾山，垃圾山臭不可聞都因夾雜廚餘腐爛，未落實垃圾分類所致，台灣進步過程中，半導體、科技產業一直進步，卻忽略資源循環再利用這一區塊，使這產業體系有點崩壞，他與環境部主管參觀最基層的塑膠回收體系、塑膠分解再製工廠，看到打造循環體系很重要，如果要再向前走20年且走得更順，需有新方法且帶入新工具。
彭啟明談到30年前前環保署長簡又新任內推出外星寶寶回收桶，環境部要推出2.0版的環保文化運動，重新啟動垃圾分類，若要做好必須不斷教育，次數不嫌多，彭啟明告訴全場，「如果需要我宣導，我很樂意出席。」
他舉例清除菸蒂，很多民眾感謝環境部注意到這件小事，也有民眾感謝環境部注意到垃圾山，並表明自己「都有做垃圾分類，很環保。」彭啟明說，這代表大家做環保都很有功德，當台灣GDP提高，環保產業應跟著進步且很有效率，不要依賴焚燒，當然最重要前提是做好垃圾分類。
彰化縣環保局要求補助資源回收車，彭啟明表示，他就任時明年預算已編列好，即使中央預算增加數千億元，環境部沒什麼增加，他向各縣市環保人員保證一定會爭取後年增列預算補助基層環保所需要經費。
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