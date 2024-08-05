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雙和醫院艱辛創建新書發表 蘇貞昌引麟洋配為例

中央社／ 新北5日電
「荒丘崛起的醫學中心」新書出版，院方並廣邀台北醫學大學相關人員、前行政院長蘇貞昌（左）、行政院工程會前政委吳澤成等人出席。聯合報系記者李成蔭／攝影
「荒丘崛起的醫學中心」新書出版，院方並廣邀台北醫學大學相關人員、前行政院長蘇貞昌（左）、行政院工程會前政委吳澤成等人出席。聯合報系記者李成蔭／攝影

前行政院長蘇貞昌今天出席「荒丘崛起的醫學中心－雙和醫院創新致勝」新書發表會時引「麟洋配」拿奧運金牌為例，見證雙和醫院台上10分鐘、台下10年功，移山創建的艱辛及付出。

台北醫學大學及天下文化今天下午在北醫大雙和校區教學研究大樓舉行「荒丘崛起的醫學中心－雙和醫院創新致勝」新書發表會。

會中，北醫大董事長陳瑞杰、董事李祖德、校長吳麥斯等人分別描述雙和醫院如何從無到有、從荒丘到醫學中心的歷程，當時任台北縣長的蘇貞昌也偕前行政院公共工程委員會主委吳澤成等人參與。

蘇貞昌致詞時特別引昨天晚間「麟洋配」李洋、王齊麟獲巴黎奧運羽球男雙金牌全國同胞狂歡為例表示，大家都知道台上10分鐘、台下10年功，很多人不知道「麟洋配」是怎麼配的、然後怎麼練的，今天新書發表會就是要讓大家知道北醫大創建雙和醫院是怎麼努力做到。

他表示，當時任台北縣長的他「衝衝衝」，了解雙和醫院創建每一個過程，從無到有，從荒丘到醫學中心，他都見證參與且一起努力，荒丘不是丘，而是一座山，上面有墳墓及電塔，這座醫學中心就是從「墓仔埔」建立起來的。

蘇貞昌指出，他當縣長時，全案遲未定案，直接找當時衛生署長詹啟賢力爭才終於採BOT（興建、營運、轉移）模式開發，可是因山坡地管制等限制而無人投標。

他表示，最後說動中央，由當時工務局長吳澤成扮「愚公」移山，動用10噸大卡車載運3萬7200次，才把山挖走並填在鶯歌河和三峽河交會處的凹地，形成目前興建美術館的新生地。

蘇貞昌指出，經過台北醫學大學得標並承擔，最終才成為1年門診達180萬人次、急診10萬人次的醫學中心，他從新書發表會來見證雙和醫院有台下10年功、才有台上的10分鐘的過程，他對台北醫學大學整個團隊成員的精神及奮鬥表達最高敬意。

雙和醫院院長程毅君也在會中說明，雙和醫院努力發展特色醫療，除急重症醫療外，也投入移植醫療，從民國100年取得腎臟移植資格，後續取得肝臟、眼角膜及肺臟、心臟移植資格，雙和醫院的未來願景，就是希望且有決心為全台最好的移植醫學中心。

北醫大 蘇貞昌 醫學

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