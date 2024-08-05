快訊

新北市政交流會邀13立委…劉和然親自接待 他為握手侯友宜不慎摔跤

6旬婦駕賓士身體不適突衝路旁 「像打保齡球」撞翻24輛機車

台灣美食展4天破10萬人次 較112年成長5.23%

中央社／ 台北5日電
台灣美食展阿基師每年定番展演，吸引民眾駐足。圖／台灣觀光協會提供
台灣美食展阿基師每年定番展演，吸引民眾駐足。圖／台灣觀光協會提供

今年的台灣美食展今天畫下句點，根據台灣觀光協會統計，今年4天展期共吸引10萬4575人次進場觀展，較去年成長5.23%，展期中有240名廚師與職人共襄盛舉。

台灣觀光協會今天發布新聞稿表示，據統計今年台灣美食展4天展期共吸引10萬4575人次進場觀展，較去年成長5.23%，不少廠商表示，今年美食展人潮、買氣洶湧，銷量超乎預期、每日均需緊急補貨，發票甚至不夠開，更有多間廠商、多項商品提早完售。

台灣觀光協會表示，現場除參展民眾熱情搶購，甚至預購商品外，廠商也於展期間接獲許多同業或異業合作機會與訂單，例如來自嘉義的「林家冠軍烏魚子」，與「海瑞摃丸」兩間廠商於去年台灣美食展成功媒合，今年攜手推出「烏魚子摃丸」，成功吸引饕客目光。

台灣觀光協會長簡余晏指出，廚師展現的不僅是廚藝，更是台灣深刻的文化底韻、多元合作精神與歷史文化記憶，並邀請所有參與者明年8月1日至4日不見不散，一起以台灣美食征服全世界。

2024台灣美食展籌備委員會主任委員葉菊蘭說，台灣美食展就像一個產業平台，一起促成更多美食產業界的新產品，每一年的展覽都讓人感受到台灣美食產業源源不絕的生命力。

交通部觀光署副署長林信任表示，今年的人潮、銷售，與業者臉上的笑容都比去年更好，也期待明年成績會更好。

美食

延伸閱讀

台灣美食展最後1天 黃偉哲現身台南館促銷農特產

自己家鄉的小吃自己推廣！返鄉青年拍短片 行銷台南東山美食

台灣美食展閉幕 「台玩味」主題館介紹台灣美食

賴清德參觀台灣美食展 「台南館」34間店家滿滿台南味

相關新聞

影／南投走山…千萬民宅成「傾斜屋」 屋主心酸

受凱米颱風影響，灌進驚人雨量，南投國姓竹坑巷山區出現走山情形，當地有民宅因此下陷逾3米深，房屋嚴重傾斜，已無法住人，屋主...

低壓接近！明後2天水氣最多 這2地慎防大雨

天氣開始變得不穩定！中央氣象署預報員張竣堯表示，由於低壓接近，周二、三水氣最多、降雨區域更廣泛且雨勢較為明顯，尤其嘉義以...

凱米颱風造成彰化多處大淹水 民眾怒檢討防洪措施

上月凱米颱風造成彰化市大埔排水周圍地區發生五十年來從未有過的淹水災情，民眾質疑是大埔截水溝堤岸道路工程導致，縣議員楊子賢...

2024台灣美食展今落幕 4天進場人次突破10萬人

台灣美食展今落幕，統計4天進場觀展共高達10萬4575人次，較去年成長5.23％，各展館有約240位廚師與職人共襄盛舉，...

台灣美食展閉幕 「台玩味」主題館介紹台灣美食

台灣觀光協會會長簡余晏、2024台灣美食展籌備委員會主任委員葉菊蘭、交通部觀光署副署長林信任下午一起出席2024台灣美食...

高雄聖功醫院院長交接…原醫療副院長接任 劉文欽：打造長照家園造福長輩

高雄市天主教聖功醫院今日舉行新任院長交接儀式，由原醫療副院長劉文欽接任，而原擔任院長18年的楊儀華修女則升任天主教聖功醫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。