台灣美食展4天破10萬人次 較112年成長5.23%

今年的台灣美食展今天畫下句點，根據台灣觀光協會統計，今年4天展期共吸引10萬4575人次進場觀展，較去年成長5.23%，展期中有240名廚師與職人共襄盛舉。

台灣觀光協會今天發布新聞稿表示，據統計今年台灣美食展4天展期共吸引10萬4575人次進場觀展，較去年成長5.23%，不少廠商表示，今年美食展人潮、買氣洶湧，銷量超乎預期、每日均需緊急補貨，發票甚至不夠開，更有多間廠商、多項商品提早完售。

台灣觀光協會表示，現場除參展民眾熱情搶購，甚至預購商品外，廠商也於展期間接獲許多同業或異業合作機會與訂單，例如來自嘉義的「林家冠軍烏魚子」，與「海瑞摃丸」兩間廠商於去年台灣美食展成功媒合，今年攜手推出「烏魚子摃丸」，成功吸引饕客目光。

台灣觀光協會長簡余晏指出，廚師展現的不僅是廚藝，更是台灣深刻的文化底韻、多元合作精神與歷史文化記憶，並邀請所有參與者明年8月1日至4日不見不散，一起以台灣美食征服全世界。

2024台灣美食展籌備委員會主任委員葉菊蘭說，台灣美食展就像一個產業平台，一起促成更多美食產業界的新產品，每一年的展覽都讓人感受到台灣美食產業源源不絕的生命力。

交通部觀光署副署長林信任表示，今年的人潮、銷售，與業者臉上的笑容都比去年更好，也期待明年成績會更好。